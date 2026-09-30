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Sloba Radanović imao šugu

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30.09.2026 10:18

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Слоба Радановић имао шугу

Pjevač Sloba Radanović prvi put je javno progovorio o neprijatnom iskustvu iz mladosti i golgoti kroz koju je prošao kada se zarazio šugom.

Sloba Radanović i njegova supruga Jelena Radanović u “Amidži šou” odgovarali su na pitanja u okviru igrice, a jedno od pitanja bilo je koliko je vremena najviše prošlo a da se nisu okupali.

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Pjevač je tada iznenadio prisutne i otkrio detalje o zarazi koju je dobio na bazenu u periodu kada je imao 16 ili 17 godina.

Rigorozne mjere i liječenje sumporom

Sloba je detaljno opisao kako je izgledao proces liječenja i sa kakvim se sve restrikcijama suočio tokom nedjelju dana borbe sa ovom bolešću.

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"Ne znam koliko sam imao godina, možda 16 ili 17 i dobio sam šugu na bazenu. Ti kad dobiješ šugu mažeš se nekim sumporom, ali moraš cijeli da se mažeš sumporom i ne smiješ da se kupaš, ali mora cijela porodica da se maže. Moraš 7 dana da se mažeš sumporom i ne smiješ da se kupaš, ja sam sve stvari što sam tada imao morao da bacim", ispričao je pjevač u Amidži šou, prenosi "Blic".

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Sloba Radanović

Šuga

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