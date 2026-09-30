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Dodik: Nebojša Kuštrinović ostavio dubok trag u društvu

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30.09.2026 11:03

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Додик: Небојша Куштриновић оставио дубок траг у друштву
Foto: ATV

Predsjednik Milorad Dodik rekao je da je s velikom tugom primio sam vijest o smrti Nebojše Kuštrinovića, čovjeka koji je znanjem, posvećenošću i specifičnim pristupom meteorologiji ostavio dubok trag u našem društvu.

Dodik je naveo da je Kuštrinović bio prepoznatljiv po tome što je umio da spoji nauku i tradiciju, vremensku prognozu i narodna vjerovanja, poslovice i mudrosti naših predaka.

Upravo je u tom spoju, kaže Dodik, ležala je njegova posebnost jer je o vremenu govorio jezikom razumljivim svakom čovjeku.

Небојша Куштриновић

Banja Luka

Preminuo Nebojša Kuštrinović

Napomenuo je da je Kuštrinović bio rado viđen sagovornik širom Republike Srpske, na televiziji i radiju, ali i u svakodnevnim razgovorima o vremenu, prirodi i životu.

"Njegov odlazak je veliki gubitak za njegovu porodicu, kolege, prijatelje, ali i za sve nas koji smo ga poznavali i cijenili njegov rad. Porodici, prijateljima, kolegama i svima koji su ga voljeli i poštovali, upućujem izraze najdubljeg saučešća i saosjećanja", naveo je Dodik u telegramu saučešća.

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Poznati banjalučki meteorolog Nebojša Kuštrinović (78) preminuo je u Banjaluci. Rođen je 8. jula 1948. godine u Banjaluci, a radni vijek proveo je u Hidrometeorološkoj službi, kao i na mjestu direktora Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske

(SRNA)

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Milorad Dodik

Nebojša Kuštrinović

Preminuo Nebojša Kuštrinović

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