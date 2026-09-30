Dodik: Nebojša Kuštrinović ostavio dubok trag u društvu

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Predsjednik Milorad Dodik rekao je da je s velikom tugom primio sam vijest o smrti Nebojše Kuštrinovića, čovjeka koji je znanjem, posvećenošću i specifičnim pristupom meteorologiji ostavio dubok trag u našem društvu.
Dodik je naveo da je Kuštrinović bio prepoznatljiv po tome što je umio da spoji nauku i tradiciju, vremensku prognozu i narodna vjerovanja, poslovice i mudrosti naših predaka.
Upravo je u tom spoju, kaže Dodik, ležala je njegova posebnost jer je o vremenu govorio jezikom razumljivim svakom čovjeku.
Banja Luka
Preminuo Nebojša Kuštrinović
Napomenuo je da je Kuštrinović bio rado viđen sagovornik širom Republike Srpske, na televiziji i radiju, ali i u svakodnevnim razgovorima o vremenu, prirodi i životu.
"Njegov odlazak je veliki gubitak za njegovu porodicu, kolege, prijatelje, ali i za sve nas koji smo ga poznavali i cijenili njegov rad. Porodici, prijateljima, kolegama i svima koji su ga voljeli i poštovali, upućujem izraze najdubljeg saučešća i saosjećanja", naveo je Dodik u telegramu saučešća.
Republika Srpska
Minić za TASS: Budućnost bih treba da određuju njeni narodi
Poznati banjalučki meteorolog Nebojša Kuštrinović (78) preminuo je u Banjaluci. Rođen je 8. jula 1948. godine u Banjaluci, a radni vijek proveo je u Hidrometeorološkoj službi, kao i na mjestu direktora Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske
(SRNA)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
13 h1
Republika Srpska
13 h0
Republika Srpska
13 h1
Republika Srpska
14 h7
Najnovije
Najčitanije
23
01
23
00
22
32
22
31
22
21
Trenutno na programu