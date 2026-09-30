Minić za TASS: Budućnost BiH treba da određuju njeni narodi

Autor:ATV redakcija
Komentari:1
Budućnost BiH treba da određuju legitimni predstavnici njenih naroda, a ne stranci, izjavio je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić za TASS.
"Mi u Republici Srpskoj već dugo ističemo da je svaki dogovor postignut unutar zemlje bolji od nametnute odluke i da budućnost BiH treba da određuju njeni narodi i njihovi legitimno izabrani predstavnici, a ne stranci", rekao je Minić.
TASS podsjeća da se njemački državljanin Kristijan Šmit od 2021. godine predstavljao kao visoki predstavnik u BiH bez odobrenja njegovog imenovanja na tu funkciju u Savjetu bezbjednosti UN, te da Republika Srpska, Rusija i Kina nisu priznale Šmitov legitimitet.
Šmit je 10. maja objavio da podnosi ostavku, a njegove dužnosti do imenovanja novog visokog predstavnika obavlja bivši generalni konzul SAD u Vladivostoku Luis Krišok.
Portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova rekla je ranije da ne postoje pravni osnovi za pokušaje Zapada da Krišoka predstavi kao vršioca dužnosti visokog predstavnika u BiH.
SAD podržavaju bivšeg italijanskog ambasadora u Rusiji Antonija Zanardija Landija, dok Pariz i Berlin podržavaju francuskog diplomatu Renea Trokaza.
Na sastanku održanom 14. jula, članovi Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira nisu uspjeli da postignu kompromis o kandidatu za funkciju visokog predstavnika. Ambasada SAD u Sarajevu saopštila je da Vašington i dalje insistira na imenovanju Landija i da ne razmatra druge kandidate za tu funkciju, dodaje TASS.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
13 h0
Republika Srpska
13 h1
Republika Srpska
14 h7
Republika Srpska
16 h5
Najnovije
Najčitanije
23
01
23
00
22
32
22
31
22
21
Trenutno na programu