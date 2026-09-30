Mesi nije htio, ali Skaloni ga nagovorio na oproštaj od Argentine

Selektor Argentine Lionel Skaloni otkrio je da je morao da ubjeđuje Lionela Mesija da odigra još jednu utakmicu za reprezentaciju, nakon što je kapiten "gaučosa" odlučio da se povuče poslije poraza od Španije u finalu Svjetskog prvenstva.

Skaloni je želio da Mesi dobije oproštaj pred domaćim navijačima, pa će legendarni fudbaler 6. oktobra igrati protiv Benina na stadionu "Monumental" u Buenos Ajresu.

"Mislim da je takav igrač zaslužio oproštajnu utakmicu. Uradio sam sve što sam mogao da ubijedim Mesija da još jednom zaigra za reprezentaciju. Željeli smo da argentinski navijači mogu da se oproste od njega i odaju mu počast", rekao je Skaloni.