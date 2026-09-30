Prvi snimci sa mjesta ubistva predsjednika velikog fudbalskog kluba

Biznismen Ilijan Filipov je upucan u svom domu u Plovdivu u Bugarskoj, saopštila je policija. Kako prenose mediji biznismen je upucan jednim metkom u glavu.

Zločin je prijavljen oko jedan sat ujutru. Filipov je proglašen mrtvim na licu mjesta.

U istrazi učestvuju službenici Regionalne direkcije unutrašnjih poslova u Plovdivu i Generalne direkcije nacionalne policije (GDNP). Na licu mjesta su prisutne jake policijske snage.

Mediji prenose da je policija te noći blokirala izlaze iz Plovdiva.

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Ispred zgrade je prisutan veliki broj policijskih ekipa, kao i medija.

Vozači su rekli da im nije bilo dozvoljeno da napuste grad.

Okružna tužiteljka Vanja Hristeva objasnila je da se pretkrivični postupak vodi za ubistvo sa umišljajem. Prema njenim riječima, aktivno se istražuju sve moguće verzije.

Direktor ODMVR-Plovdiv, Vasil Kostadinov, odbio je da se bavi nepotvrđenim informacijama o istrazi, ali je istakao da je ubistvo počinjeno na imanju u vlasništvu Filipova. Kostadinov je negirao da je supruga ubijenog podnijela prijavu policiji. Nema informacija da je biznismen dobio prijetnje smrću.

Napadač još uvijek nije uhapšen, a motiv ubistva nije poznat.

(Telegraf)