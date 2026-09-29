Promovisana monografija "Vijek banjalučkog Borca" i poštanska markica povodom 100 godina kluba

U Banskom dvoru u Banjaluci večeras su promovisani monografija "Vijek banjalučkog Borca" i poštanska markica u izdanju "Pošta Srpske", povodom obilježavanja 100 godina postojanja Fudbalskog kluba "Borac".

Monografija, na 1.056 stranica, donosi detaljno obrađenu istoriju kluba po sezonama od osnivanja 1926. godine.

Jedan od autora Dragan Šutvić rekao je Srni da je izrada monografije trajala više od dvije godine, dok je prikupljanje podataka trajalo gotovo 10 godina.

Vijek banjalučkog Borca ATV

"Sva trojica autora - Danilo Zec, Vladimir Šutvić i ja, hroničari smo i navijači kluba, tako da smo godinama prikupljali materijal", istakao je Šutvić.

On je naveo da su tekstovi u monografiji propraćeni rijetkim fotografijama, a nakon svake sezone navedeni su spiskovi igrača sa brojem nastupa i postignutih pogodaka.

Vijek banjalučkog Borca ATV

Za izradu monografije korištena je građa iz Arhiva Republike Srpske, Arhiva Jugoslavije, Nacionalne biblioteke Univerziteta u Zagrebu, kao i brojne periodične publikacije, službeni glasnici i zapisnici.

"Mnogo su nam pomogli i prijatelji iz Subotice, Sarajeva i drugih gradova, koji su, takođe, autori monografija o fudbalskim klubovima", rekao je Šutvić.

On je istakao da je objavljivanje monografije izuzetno značajno jer ovakva knjiga o "Borcu" do sada nije objavljena.

"Postoje dvije knjige o radu kluba - `35 godina Borca`, objavljena 1961. godine, i `Pola stoljeća Borca` iz 1976. godine, ali se nijedna od te dvije knjige nije ovako opširno bavila statističkim podacima, spiskovima i drugim detaljima", rekao je Šutvić.

On je dodao da je sada kompletan materijal o istoriji kluba objedinjen na jednom mjestu.