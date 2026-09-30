Ministarstvo izdalo saopštenje za nezaposlene roditelje četvoro i više djece

Autor:ATV redakcija
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Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske saopštilo je da su korisnici novčanog primanja u skladu sa Zakonom o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece dužni da od 1. do 31. oktobra obnove dokumentaciju za ostvarivanje ovog prava.
Korisnici su dužni da dostave uvjerenje o prebivalištu za sebe i maloljetnu djecu kao i potvrde o redovnom pohađanju osnovne škole u Republici Srpskoj.
Kako navode, dokumenti moraju biti izdati u oktobru mjesecu.
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"Ostale dokumente nije potrebno obnavljati", navodi se u saopštenju Ministarstva porodice, omladine i sporta.
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