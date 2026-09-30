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Nedim Sladić: Ne čudimo se što se neko i dalje sunča

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30.09.2026 08:33

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Недим Сладић: Не чудимо се што се неко и даље сунча

Poznati meteorolog Nedim Sladić analizirao je temperaturne kontraste u Evropi i Bosni i Hercegovini, te pojasnio zbog čega se negdje ljudi i dalje sunčaju, dok u BiH nosimo jakne.

Sladić je objavio najnovije podatke u kojima ističe da je hladni prodor prošle sedmice donio snježne pahulje višim planinama u našem regionu, dok istovremeno dijelovi Evrope kraj septembra dočekuju uz temperature karakteristične za ljeto.

"Kraj septembra mjeseca. Dijelovi Njemačke su skoro na 35 stepeni. VMO stanica Frankfurt-Rajn Majn je prekjuče zabilježila 34.4, što je 15.6 stepeni više nego što je uobičajeno za kraj devetog mjeseca", naveo je Sladić.

Prema podacima koje je naveo, u Sevilji je prije nekoliko dana izmjeren 41 stepen, dok je London juče, uz 28 stepeni, zabilježio najtopliji 29. septembar od početka mjerenja.

"London je sa 28 stepeni zabilježio svoj najtopliji 29. septembarski dan od početka mjerenja, i to samo 3 dana nakon prethodnog rekorda", navodi on.

Istovremeno, vremenska slika u našem regionu bila je znatno drugačija. Sladić podsjeća da je prošlosedmični prodor hladnog vazduha višim planinama donio i snježne pahulje.

Upravo takve razlike, prema njegovim riječima, sve češće obilježavaju današnju klimu.

"Vrlo naglašeni i izraženi temperaturni kontrasti sve češće su odlika današnje klime, pa se stoga nemojmo čuditi što otprilike na svega 1200 kilometara od nas neko i dalje se sunča u vrtu kao usred jula, dok istovremeno pojedini nose jaknice ujutro", poručio je Sladić.

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Nedim Sladić

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