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Jednu anegdotu o Nebojši Kuštrinoviću Banjaluka i danas prepričava

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30.09.2026 09:31

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Небојша Куштриновић, познати бањалучки метеоролог
Foto: Printscreen Youtube

Nebojša Kuštrinović, koji je preminuo u 79. godini, bio je poznati banjalučki meteorolog, a u ranijem razgovoru za "Nezavisne novine" govoreći o svom životu otkrio je i kako je zavolio meteorologiju, te ispričao anegdotu koju Banjaluka i danas prepričava.

Kuštrinović koji je rođen 8. jula 1948. godine u Banjaluci, u rodnom gradu je 1967. završio poljoprivrednu školu, potom upisao meteorologiju u Beogradu gd‌je je i diplomirao 1973. godine.

Za vrijeme je bio zainteresovan od malena, a meteorologiju je zavolio zahvaljujući profesoru Prletu Tošiću, zbog čega je, kako je tada rekao za "Nezavisne", njegov veliki dužnik.

"Volim prirodu i sva godišnja doba koja su specifična sama po sebi. Jesen najviše volim i miholjsko ljeto kada stižu plodovi i kada se pripremamo za zimu u kojoj takođe uživam jer volim da skijam", pričao nam je tada Kuštrinović.

Kako je izgledao jedan Kuštrinovićev dan?

Njegov dan dok je radio počinjao je u četiri sata ujutru, a prvo što je radio jeste odlazak do mjerne stanice da vidi kakva je meteorološka slika kako bi napravili prognozu.

Небојша Куштриновић

Društvo

Preminuo Nebojša Kuštrinović

"Stanovao sam u zgradi gd‌je je meteorološka stanica pa mi je posao bio olakšan. Nekada se sve radilo ručno i preko telefona. Danas je drugačije jer se radi putem interneta što je puno lakše. Nakon odrađenog prvog dijela posla i davanja jutarnje prognoze obavezno kuvam kafu i ja i moja supruga Zorana pijemo prvu jutarnju kafu, a nekada i rakijicu. Nakon toga mi smo odlazili svako svojim obavezama", pričao je tada Kuštrinović.

Govoreći o hrani i piću, otkrio nam je tada da od pića voli domaću rakiju i vino, a od hrane meso.

Takođe, govorio nam je Kuštrinović i o drugim svojim ljubavima sem meteorologije, prenose Nezavisne novine.

"Osim meteorologije bio sam aktivan i u košarci, a već nekoliko godina sam i novinar. Za nekoliko radio i TV kao i štampanih medija pisao sam vremenske prognoze, ali i kolumne o meteorološkim prilikama", kazao je on dodajući da je čitav život bio hiperaktivan.

Ko mu je bio podstrek za rad?

U Banjaluci je pohađao školu "Aleksa Šantić" iz koje je izašla plejada velikih banjalučkih imena.

"Majka mi je bila podstrek za rad i naučila nas je da volimo knjigu. Brat Slobodan mi je bio uzor u životu i podstrek za uspjeh. I dan-danas obožavam da pročitam dobru knjigu", kaže Kuštrinović, a najviše je volio d‌jela Ive Andrića i knjigu "Znakovi pored puta".

"Filmove koje obožavam su 'Ko to tamo peva' ili 'Maratonci trče počasni krug'. Ne volim horore jer volim da gledam žanr koji je optimističan", kazao nam je tada Kuštrinović.

Šta je govorio mlađim kolegama?

Inače, Kuštrinović je bio prvi meteorolog iz Banjaluke koji se javio u program Radija Banjaluka i Televizije BiH iz Banjaluke koji je davao prognozu i ponosan je time.

"Uvijek govorim mlađima da ne budu preopširni kod stručnih izraza, a ja sam po tome poznat jer volim da upotrebljavam narodne izraze, zbog čega sam pozivan i na savjetovanje meteorologa. Čovjek je od kada je izašao iz pećine bio vezan za vrijeme i ne treba bježati od prirode", rekao je ranije Kuštrinović za "Nezavisne novine".

Odbio da bude ministar

Iz svoje biografije izdvojio je i ponudu Mladena Ivanića da bude ministar sporta u njegovoj vladi. To mu je bila i čast i obaveza, ali nije je prihvatio.

Anegdota koju prepričava Banjaluka

Za njega se veže veliki broj anegdota, ali su najupečatljivije one vezane za prognoze vremena. Priznaje da je jednom bio žrtva prevare kada je dao pogrešnu informaciju.

"Brat Slobodan je bio veliki šaljivdžija. Jednom kada sam bio na dežurstvu prikrao se s kolegom i nasuo vode u mjerni instrument. Kada sam ustao, vidio sam da je bilo kiše. Tako sam i izvijestio i čim sam to uradio, oni su me zvali i rekli i pitali kako to da je padala kiša kada je noć bila vedra", kroz smijeh nam je ispričao Kuštrinović.

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Preminuo Nebojša Kuštrinović

Nebojša Kuštrinović

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preminuo

Banjaluka

anegdota

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