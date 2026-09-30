Preminuo Nebojša Kuštrinović

Nebojša Kuštrinović, poznati banjalučki meteorolog, preminuo je u Banjaluci, a decenijama je bio poznat po načinu na koji je klasičnu vremensku prognozu povezivao sa narodnim vjerovanjima, poslovicama i iskustvima naših predaka.

Upravo ga je takav pristup meteorologiji učinio prepoznatljivim, ali i vrlo rado viđenim sagovornikom na temu vremena kako među ljudima, tako i u medijima, pa i u našoj medijskoj kući.

Sem u meteorologiji, Kuštrinović je ostavio trag i u brojnim drugim poljima života, a bio je aktivan i kao televizijski i radijski saradnik. Poznata je njegova emisija "Kafanska".

Inače, Kuštrinović je rođen 8. jula 1948. godine u Banjaluci, piše Nezavisne novine.

Bio je diplomirani meteorolog, a radni vijek proveo je u Hidrometeorološkoj službi, kao i na mjestu direktora Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Bio je i član meteorološke ekipe koja je pratila Zimske olimpijske igre u Sarajevu 1984. godine.

"Ušao u najviše naših domova"

U od‌jeljku "Bivši učenici" na sajtu Osnovne škole "Aleksa Šantić" iz Banjaluke nalazi se i Kuštrinovićevo ime, a kako navode, on je za sigurno čovjek koji je "ušao" u najviše naših domova.

"Svojim optimizmom i najave lošeg vremena čini podnošljivim. Stiče se utisak da bi svojom blagošću i toplinom i oluje mogao obuzdati. Pretpostavljate da se radi o najvećem i najslušanijem meteorologu- pjesniku Republike Srpske, Nebojši Kuštrinoviću. Uvijek je isticao svoju neograničenu ljubav prema rodnoj Banjaluci, ali joj se uvijek nesebično oduživao i kao čovjek, meteorolog, sportista, sportski radnik i zaljubljenik u sve to. On, brat i tri sestre su pohađali našu školu. Bili su svi rado prihvaćeni i na ponos, kao što se njima ponosio i njihov Bojića Han i Banjaluka", napisali su oni.