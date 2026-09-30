Logo

Preminuo Nebojša Kuštrinović

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
30.09.2026 08:45

Komentari:

0
Небојша Куштриновић, познати бањалучки метеоролог
Foto: Youtube / Printscreen

Nebojša Kuštrinović, poznati banjalučki meteorolog, preminuo je u Banjaluci, a decenijama je bio poznat po načinu na koji je klasičnu vremensku prognozu povezivao sa narodnim vjerovanjima, poslovicama i iskustvima naših predaka.

Upravo ga je takav pristup meteorologiji učinio prepoznatljivim, ali i vrlo rado viđenim sagovornikom na temu vremena kako među ljudima, tako i u medijima, pa i u našoj medijskoj kući.

Sem u meteorologiji, Kuštrinović je ostavio trag i u brojnim drugim poljima života, a bio je aktivan i kao televizijski i radijski saradnik. Poznata je njegova emisija "Kafanska".

Inače, Kuštrinović je rođen 8. jula 1948. godine u Banjaluci, piše Nezavisne novine.

Bio je diplomirani meteorolog, a radni vijek proveo je u Hidrometeorološkoj službi, kao i na mjestu direktora Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Bio je i član meteorološke ekipe koja je pratila Zimske olimpijske igre u Sarajevu 1984. godine.

"Ušao u najviše naših domova"

U od‌jeljku "Bivši učenici" na sajtu Osnovne škole "Aleksa Šantić" iz Banjaluke nalazi se i Kuštrinovićevo ime, a kako navode, on je za sigurno čovjek koji je "ušao" u najviše naših domova.

"Svojim optimizmom i najave lošeg vremena čini podnošljivim. Stiče se utisak da bi svojom blagošću i toplinom i oluje mogao obuzdati. Pretpostavljate da se radi o najvećem i najslušanijem meteorologu- pjesniku Republike Srpske, Nebojši Kuštrinoviću. Uvijek je isticao svoju neograničenu ljubav prema rodnoj Banjaluci, ali joj se uvijek nesebično oduživao i kao čovjek, meteorolog, sportista, sportski radnik i zaljubljenik u sve to. On, brat i tri sestre su pohađali našu školu. Bili su svi rado prihvaćeni i na ponos, kao što se njima ponosio i njihov Bojića Han i Banjaluka", napisali su oni.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nebojša Kuštrinović

meteorolog

preminuo

Preminuo Nebojša Kuštrinović

Komentari (0)

Više iz rubrike

Недим Сладић: Не чудимо се што се неко и даље сунча

Društvo

Nedim Sladić: Ne čudimo se što se neko i dalje sunča

15 h

0
Ако имате кћерку, ово морате да знате: Данас се слави велики празник

Društvo

Ako imate kćerku, ovo morate da znate: Danas se slavi veliki praznik

16 h

0
Поскок снимљен на Бањ брду

Društvo

Poskok se "motao" oko papuče domaćina iz Bistrice, pogledajte snimak njegove reakcije

1 d

0
Ново подрхтавање тла: Земљотрес јачине 2,7 степени затресао Херцеговину

Društvo

Novo podrhtavanje tla: Zemljotres jačine 2,7 stepeni zatresao Hercegovinu

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

01

Cvijanović: Konaković je nevjerovatno besmislen i promašen tip

23

00

Dodik: Minić i Cvijanovićeva znaju kako da se bore za interese Srpske

22

32

Mirhad Čehić iz BiH ubijen na buvljaku u Americi

22

31

Finale Svesrpskog kupa: Partizan odbranio pehar

22

21

Dodik: Do 2030. godine biće osam milijardi investicija u Republici Srpskoj

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima