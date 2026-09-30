Smeće se gomila: Zagreb bez prevoza treći dan

Na ulicama Zagreba već treći dan ne saobraća javni prevoz zbog štrajka radnika Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET) i Zagrebačkog holdinga, a ključne odluke o njegovoj zakonitosti trebalo bi da donese Županijski sud u Zagrebu.

Dok je javni prevoz gotovo potpuno obustavljen, posljedice štrajka postaju sve vidljivije i zbog gomilanja otpada na gradskim ulicama, a pregovorima o visini plata pridružili su se i zaposleni u hitnoj pomoći.

Vozači ZET-a imaju beneficirani radni staž, tako im je navedeno u Zakonu, ali vozači hitne i ostali radnici hitne službe ga nemaju.

Na to su ukazali i na društvenim mrežama objavivši na svojim društvenoj stranici Hitna uživo 194 da u "Hrvatskoj svi osim njih imaju pravo na štrajk".

Ističu da ne traže veće plate ni dodatni novac, već beneficirani radni staž kao priznanje za dugogodišnji rad u smjenama i noću, fizičko i psihičko opterećenje, stres, odgovornost i svakodnevno spasavanje ljudskih života.

Županijski sud trebalo bi tokom prepodneva da donese dvije odluke - presuda o zakonitosti štrajka u Zagrebačkom holdingu najavljena je za 10.30 časova, dok se odluka koja se odnosi na ZET očekuje u 11.30 časova.

Jutarnji list navodi da je sud dan ranije odbio prijedloge za određivanje privremene mjere zabrane štrajka i u Zagrebačkom holdingu i u ZET-u, zbog čega su radnici nastavili obustavu rada.

Javni gradski prevoz i trećeg jutra štrajka sveden je na minimum. Prema podacima objavljenim rano jutros, na ulicama je bio tramvaj na liniji 12, dok autobusi saobraćaju samo na liniji 228 Borongaj - Rebro - Borongaj.

Sa početkom jutarnjeg špica ponovo je povećan broj automobila na zagrebačkim ulicama.

Veliki broj stanovnika Zagreba tokom štrajka okrenuo se biciklima, a gradski sistem Bajs zabilježio je rekordan broj korisnika.

Nakon više od 22.000 biciklističkih vožnji prvog dana štrajka, u utorak je registrovano čak 24.000 vožnji. Zagrepčani su tokom tog dana gradskim biciklima prešli oko 64.000 kilometara, dok je prosječna vožnja trajala 27,4 minuta.

Prije štrajka u Zagrebu je broj vožnji biciklima na iznajmljivanje bio između 10.000 i 13.000.

Trend je nastavljen i trećeg dana - samo do 6.30 časova evidentirano je 848 vožnji, dok su punktovi za preuzimanje u centru grada već bili gotovo prazni.

Prva dva dana najveći problem za građane Zagreba predstavljala je skoro potpuna obustava javnog prevoza, a trećeg dana sve vidljivija posljedica štrajka postaje nagomilani otpad.

Vreće sa smećem gomilaju se oko velikih kontejnera za kućni otpad, dok su manje javne korpe djelimično pune. Tokom štrajka samo je 20 kamiona Čistoće za odvoz smeća bilo na terenu, odnosno oko sedam odsto radnika, a otpad se prioritetno odvozio sa pojedinih gradskih lokacija, kao i iz škola, bolnica i drugih važnih ustanova.

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević rekao je da se smeće gomila i da gradske vlasti, ukoliko štrajk potraje, razmatraju različite pravne mogućnosti za organizovanje odvoza smeća.

Predsjednik Sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hodžić pozvao je Tomaševića da ponovo sjednu za pregovarački sto, navodeći da je u interesu sindikata da se otpad odvozi i da se kritične lokacije svakodnevno određuju u dogovoru sa rukovodiocima na terenu.

Ishod dvije sudske odluke koje se očekuju tokom prijepodneva mogao bi zato biti presudan za nastavak štrajka, dok građani Zagreba treći dan zaredom pokušavaju da se prilagode gotovo potpunom izostanku javnog prevoza i sve vidljivijim problemima sa odvozom otpada.