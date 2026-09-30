Od srca hvala Igoru Dodiku i Aci Stanišiću: Teodora nastavlja školovanje u Banjaluci

Student geodezije i geoinformatike Teodora Drinjak sa Pala dobila je smještaj u studentskom domu u Banjaluci, gdje nastavlja školovanje, nakon što je na Građevinskom fakultetu u Sarajevu bila izložena šikaniranju na nacionalnoj osnovi i disciplinskom postupku jer je nekom od bivših kolega zasmetao stih ili cijela pjesma koju je objavila na društvenim mrežama.

Drinjakova je rekla da želi da iskreno zahvali narodnom poslaniku Aci Stanišiću i organizacionom sekretaru SNSD-a Igoru Dodiku za pomoć, razumijevanje i podršku koju su joj pružili u izuzetno teškom periodu, iskazanu odmah nakon što je Srna objavila vijest da je na životnoj raskrsnici.

Ona je u izjavi Srni naglasila da joj podrška Ace Stanišića i Igora Dodika znači mnogo više od same mogućnosti da nastavi studije, jer je shvatila da nije sama i da postoje ljudi koji su spremni da pomognu kada je najpotrebnije.

"Još jednom im od srca hvala za pomoć, razumijevanje i ljudskost koju su pokazali prema meni. Trudiću se da svojim radom i trudom opravdam njihovo povjerenje", poručila je Drinjakova, prenosi "Srna".

Ona je napomenula da je bila prinuđena da napusti Fakultet u Sarajevu nakon, šikaniranja na nacionalnoj osnovi i pokretanja disciplinskog postupka zbog objavljenog stiha, odnosno pjesme na njenom nalogu na društvenim mrežama.

"Bila sam veoma razočarana i bespomoćna da bilo šta uradim. Samo sam jedno znala, da se na fakultet u Sarajevo neću vratiti. Zahvaljujući njihovom zalaganju i empatiji, omogućeno mi je da nastavim obrazovanje i da ne odustanem od školovanja", istakla je Drinjakova.

Student treće godine studijskog programa Geodezija i geoinformatika na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Teodora Drinjak sa Pala odlučila je da studiranje nastavi na banjalučkom Univerzitetu, nakon što je protiv nje pokrenut disciplinski postupak po prijavi Asocijacije studenata i izvjesnog "Benjamina" zbog objave na njenom nalogu na društvenim mrežama.

Ona je objavila stih pjesme "Đenerale" - "Nek' je tvojoj majci hvala", ispisan ćirilicom, što je zasmetalo njenim dojučerašnjim kolegama.