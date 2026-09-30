Požar na nelegalnoj deponiji pod kontrolom: Postoji opasnost od otrovnih čestica

Požar na nelegalnoj deponiji Šišeta u Goraždu koji je izbio u poslijepodnevnim časovima za sada je pod kontrolom, ali je situacija ozbiljna.

Pomoćnik gradonačelnika za Civilnu zaštitu Sanid Zirak sumnja da je požar podmetnut, te upozorio da postoji opasnost od emisije otrovnih čestica u atmosferu, javljaju federalni mediji.

"Postoje indicije da je ljudski faktor uzrok izazivanja požara, ali to će utvrditi istražioci Sektora kriminalističke policije kantonalnog MUP-a koji su na terenu", rekao je Zirak.

On je naveo da su na terenu i pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Goražde, komunalnog preduzeća i drugih službi, te da se nastoji spriječiti širenje i ugasiti požar, prenosi Srna.

Zirak je pozvao nadležne ustanove da izdaju određene preporuke građanima koji trebaju smanjiti boravak na otvorenom.