Porodica u trenu ostala bez svega: Troje djece izgubilo krov nad glavom

Tokom noći u bjelopoljskom naselju Biokovac došlo je do velikog požara, kada je vatrena stihija progutala kuću porodice Drobnjak.

Na lice mjesta odmah su izašli pripadnici vatrogasni-spasilačke jedinice.

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"Na teren su odmah upućena dva specijalna i jedno tehničko vozilo i šest vatrogasaca spasilaca. Dolaskom na lice mjesta uočeno je da je požar već u razbuktaloj fazi. Gorjela je kompletna krovna konstrukcija. Plamen je brzo je stavljen pod kontrolu i ugašen je požar, kako se ne bi širio dalje", rekao je za RINU Edin Kolić, komandir Službe zaštite i spašavanja Bijelo Polje.

Dodaje da uzrok požara, za sada nije poznat, a na licu mjesta je bila i policija.

Nije bilo povrijeđenih, ali je pričinjena ogromna šteta pošto je porodica Drobnjak za samo nekoliko sati ostala bez svega što su godinama stvarali, prije svega bez krova nad glavom.

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"Komšije su odmah dotrčale kako bi pomogli ukućanima da izvuku žive glave. Posebno je potresno što je bez krova nad glavom ostalo troje maloljetne djece, koja su od jutros praktično na ulici. Nadamo se da će ljudi dobre volje, ali i lokalna samouprava im pomoći", kaže jedan od mještana.