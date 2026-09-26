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Baka i unuk stradali u direktnom sudaru: Majka djeteta teško povrijeđena

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26.09.2026 12:14

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Бака и унук страдали у директном судару: Мајка дјетета тешко повријеђена
Foto: Envato/travelarium

U teškoj saobraćajnoj nesreći kod Bujanovca, život su izgubili baka i njen dvogodišnji unuk, dok je majka djeteta teško povrijeđena i nalazi se u kritičnom stanju u Kliničkom centru u Nišu.

Ove informacije za OK radio potvrdila je porodica stradalih iz Velikog Trnovca kod Bujanovca.

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Prema prvim informacijama, došlo je do direktnog sudara dva automobila. U jednom je bio samo vozač, dok se u drugom nalazila porodica.

Nesreća se dogodila juče oko 18 sati na magistralnom putu, poznatom kao stari auto-put, u smjeru ka Vranju.

U udesu su učestvovala dva vozila, a povređeno je još nekoliko osoba. Svi povrijeđeni prevezeni su u zdravstvene ustanove radi daljeg liječenja.

Više javno tužilaštvo u Vranju potvrdilo je detalje teške saobraćajne nesreće koja se u petak uveče dogodila na putu u selu Srpska Kuća kod Bujanovca. Tom prilikom poginuo je dječak od dvije godine i žena (62), njegova baka.

Kako za OK radio navode iz VJT, do nesreće je došlo kada su se direktno sudarili Golf, bujanovačkih tablica, kojim je upravljao muškarac iz Velikog Trnovca i Tojota, takođe bujanovačkih tablica.

Golf se kretao u pravcu Bujanovca, a Tojota mu je nailazila u susret, ka Vranju.

Usljed neprilagođene brzine, Golf je prešao na drugu stranu puta i direktno se sudario sa vozilom koje mu je išlo u susret.

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Od zadobijenih povreda, u svojstvu putnika u Golfu, na licu mjesta je preminula starija žena, dok je dječak preminuo u ZC Vranje od zadobijenih povreda.

Još dvoje ljudi iz Golfa zadobilo je teže povrede, dok su vozaču konstatovane lakše povrede.

Vozač Golfa biće zadržan na 48 sati po nalogu OJT, zbog postojanja elemenata krivičnog djela „teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja“.

Tužilaštvo je naložilo i obdukciju tijela stradalih.

(Telegraf)

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Saobraćajna nesreća

preminulo dijete

poginula žena

Bujanovac

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