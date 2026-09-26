Preminuo bivši premijer Jugoslavije

Milan Panić, nekadašnji premijer Savezne Republike Jugoslavije i kandidat na predsjedničkim izborima u Srbiji 1992. godine, preminuo je u Kaliforniji, u SAD, u 97. godini, objavljeno je na memorijalnoj stranici posvećenoj njemu.

Američki biznismen srpskog porijekla Milan Panić preminuo je 24. septembra u Pasadeni.

Bio je premijer Savezne Republike Jugoslavije od jula 1992. do februara 1993. godine, a na predsjedničkim izborima u Srbiji u decembru 1992. bio je protivkandidat Slobodanu Miloševiću.

U SAD izgradio je uspješnu poslovnu karijeru i osnovao farmaceutsku kompaniju ICN.

Panić je rođen 20. decembra 1929. godine u Beogradu.

Tokom Drugog svjetskog rata bio je u partizanima, a poslije rata, kao student Medicinskog fakulteta, bio je uspješan biciklista, koji je u tadašnjoj Jugoslaviji nastupao i na međunarodnim takmičenjima.

Tokom pedesetih godina napustio je komunističku Jugoslaviju i otišao u SAD, da bi u Kaliforniji 1959. godine osnovao farmaceutsku kompaniju "ICN farmasjutikals", koja je izrasla u međunarodnu farmaceutsku korporaciju posebno poznatu po razvoju antivirusnih lijekova.

U Beograd se vraća poslije raspada SFR Jugoslavije, a 1992. godine je postao predsjednik Savezne vlade SR Jugoslavije. Premijersku funkciju ponudio mu je Dobrica Ćosić, srpski pisac i tadašnji predsjednik savezne države Jugoslavije, prenosi RTS.

U vrijeme Panićevog mandata zemlja je bila pod međunarodnim sankcijama, u ekonomskoj krizi, devastirana građanskim ratovima na prostoru bivše SFR Jugoslavije.

Panić se, potom, iako je bio savezni premijer, suprotstavio Miloševiću na predsjedničkim izborima u decembru 1992. kao nezavisni kandidat, uz podršku opozicione koalicije DEPOS, ali je izgubio.

Nekoliko mjeseci kasnije podnio je ostavku na mjesto premijera što je značilo i njegovo povlačenje iz političkog života Srbije.