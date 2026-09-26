Agrar: O suši, malim poljoprivrednicima i sajmovima u Srpskoj

Izvor:
ATV
U novom izdanju 'Agrara' o posljedicama suše – podbacio rod kukuruza, zabrinuti i mljekari.
Donosimo vam priču o malim poljoprivrednicima: Zdrava djeca, budućnost koja obećava.
Aktuelnosti: Pet osnovnih škola u Srskoj dobilo plastenike; mladi zainteresovani za organsku proizvodnju.
Vodimo vas na sajmove u Bijeljini i Rogatici.
'Agrar' donosi aktuelne priče iz svijeta domaće i regionalne poljoprivrede, teme posvećene domaćim proizvodima, uzgoju voća i povrća, ratarstvu i stočarstvu, kao i mnoštvo zlata vrijednih savjeta, te priče o vrijednim poljoprivrednicima, domaćinima, i plodovima njihovog rada.Očekuju vas i razgovori sa eminentnim stručnjacima iz oblasti poljoprivrede, kao i osvrt na najznačajnije regionalne poljoprivredne sajmove i festivale.
Emisiju uređuje i vodi Zorica Petković.
'Agrar' nedjeljom u 8 časova.
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