Agrar: O suši, malim poljoprivrednicima i sajmovima u Srpskoj

U novom izdanju 'Agrara' o posljedicama suše – podbacio rod kukuruza, zabrinuti i mljekari.

Donosimo vam priču o malim poljoprivrednicima: Zdrava djeca, budućnost koja obećava.

Aktuelnosti: Pet osnovnih škola u Srskoj dobilo plastenike; mladi zainteresovani za organsku proizvodnju.

Vodimo vas na sajmove u Bijeljini i Rogatici.

'Agrar' donosi aktuelne priče iz svijeta domaće i regionalne poljoprivrede, teme posvećene domaćim proizvodima, uzgoju voća i povrća, ratarstvu i stočarstvu, kao i mnoštvo zlata vrijednih savjeta, te priče o vrijednim poljoprivrednicima, domaćinima, i plodovima njihovog rada.Očekuju vas i razgovori sa eminentnim stručnjacima iz oblasti poljoprivrede, kao i osvrt na najznačajnije regionalne poljoprivredne sajmove i festivale.

Emisiju uređuje i vodi Zorica Petković.

'Agrar' nedjeljom u 8 časova.