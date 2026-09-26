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Agrar: O suši, malim poljoprivrednicima i sajmovima u Srpskoj

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Izvor:

ATV

26.09.2026 09:41
Нови идент
Foto: ATV

U novom izdanju 'Agrara' o posljedicama suše – podbacio rod kukuruza, zabrinuti i mljekari.

Donosimo vam priču o malim poljoprivrednicima: Zdrava djeca, budućnost koja obećava.

Aktuelnosti: Pet osnovnih škola u Srskoj dobilo plastenike; mladi zainteresovani za organsku proizvodnju.

Vodimo vas na sajmove u Bijeljini i Rogatici.

'Agrar' donosi aktuelne priče iz svijeta domaće i regionalne poljoprivrede, teme posvećene domaćim proizvodima, uzgoju voća i povrća, ratarstvu i stočarstvu, kao i mnoštvo zlata vrijednih savjeta, te priče o vrijednim poljoprivrednicima, domaćinima, i plodovima njihovog rada.Očekuju vas i razgovori sa eminentnim stručnjacima iz oblasti poljoprivrede, kao i osvrt na najznačajnije regionalne poljoprivredne sajmove i festivale.

Emisiju uređuje i vodi Zorica Petković.

'Agrar' nedjeljom u 8 časova.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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ATV

Agrar

Zorica Petković

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