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Bitno: Položaj trudnica u Republici Srpskoj

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Izvor:

ATV

24.09.2026 14:06
Битно: Положај трудница у Републици Српској
Foto: atv

„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta o položaju trudnica u Republici Srpskoj.

Za „Bitno” govore: Tamara Lambeta, dr Snježana Radetić, ginekolog, Dajana Marjanović Verić, viši stručni saradnik za pravna pitanja u Savezu sindikata Republike Srpske i Snežana Misita, predsjednica Udruženja „Bebe”, Trebinje.

Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Dragana Božić.

„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

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Bitno

Dragana Božić

trudnice

Republika Srpska

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