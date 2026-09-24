Bitno: Položaj trudnica u Republici Srpskoj

Izvor:
ATV
„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta o položaju trudnica u Republici Srpskoj.
Za „Bitno” govore: Tamara Lambeta, dr Snježana Radetić, ginekolog, Dajana Marjanović Verić, viši stručni saradnik za pravna pitanja u Savezu sindikata Republike Srpske i Snežana Misita, predsjednica Udruženja „Bebe”, Trebinje.
Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.
Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Dragana Božić.
„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.
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