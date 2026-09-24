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Zatvorena najpoznatija turistička atrakcija u Italiji

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24.09.2026 14:54

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Колосеум Италија Рим туристичка атракција, дестинација
Foto: Pexel/Image Hunter

Koloseum u Rimu biće zatvoren za javnost do subote, zbog smrti radnika Andrea Moretija (22) poginulog dok je postavljao osvjetljenje, saopštili su danas izvori iz italijanskog Ministarstva kulture.

Koloseum je zatvoren od juče, u znak žalosti zbog pogibije Moretija, koji je bio specijalizovan za radove na visini uz upotrebu užeta, prenosi italijanska novinska agencija ANSA.

Izvori su naveli da će Koloseum biti zatvoren i sutra, kao i da će odluka italijanskog ministra kulture Alesandra Đulija o ponovnom otvaranju zavisiti od prvih rezultata istrage o Moretijevoj smrti.

Ministar će prethodno razgovarati sa radnicima koji rade na lokalitetu, kako bi se „procijenilo da li je njihovo psihološko stanje pogodno“ za nastavak radova.

Italijanska premijerka Đorđa Meloni ranije je zatražila da se uzrok Moretijeve smrti što prije u potpunosti razjasni, navodeći da je slučaj smrti radnika u Koloseumu „neprihvatljiv“.

Sindikati su juče organizovali protest ispred Koloseuma, zahtijevajući pravdu za Moretija, kao i bolje uslove zaštite zdravlja i bezbjednosti na radnim mjestima u Italiji, prenosi

Agencija za osiguranje od nesreća na radu (INAIL) u utorak je u svom godišnjem izvještaju navela da je Italija prošle godine zabilježila 1.189 smrtnih slučajeva na radu.

Iako je to za 37 slučajeva manje nego 2024. godine, to ipak znači da u Italiji u prosjeku svakog dana dođe do više od tri smrtna slučaja na radu.

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Koloseum

Rim

Italija

turisti

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