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Bubić: U Srpskoj više od 12.000 preduzetnica

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24.09.2026 13:09

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Раденко Бубић министар привреде и предузетништва
Foto: ATV

Žensko preduzetništvo veoma je značajno za razvoj Republike Srpske, jer je oko 12.200 žena na rukovodećim pozicijama ili su vlasnice ili suvlasnice preduzeća, izjavio je danas ministar privrede i preduzetništva Srpske Radenko Bubić.

"Žene preduzetnice zapošljavaju oko 18.400 ili 15 odsto radnika u Srpskoj i ostvaruju 22 odsto prihoda od ukupnih prihoda Republike Srpske", rekao je Bubić novinarima u Trebinju uoči otvaranja Devete konferencije preduzetništva žena "Žena. Vizija. Budućnost".

On je napomenuo da žene u privredi u Srpskoj imaju iste uslove kao i svi ostali privrednici i uključene su u razne projekte koje realizuje Vlada, poput dodjele subvencija.

"Tu smo da pričamo o programima, idejama i šta bismo još mogli popraviti u ženskom preduzetništvu", rekao je Bubić.

Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić rekao je da je više od 30 odsto žena u Srpskoj uključeno u biznis, što je zadovoljavajući nivo.

On je naveo da se na konferenciji, koju organizuje Privredna komora Republike Srpske uz podršku Vlade Švajcarske, očekuje oko 150 preduzetnica iz Srpske i regiona.

Dodao je da je ovo projekat koji se godinama zajednički realizuje i daje dobre rezultate jer postoji veliki interes žena da se na razne načine uključe u programe Privredne komore namijenjene ženama.

"Moramo biti svjesni da živimo u tradicionalnom društvu u kome se još ne shvata značaj i uloga žena u privredi u Srpskoj, a slične su okolnosti i u cijelom regionu. Upravo ovakve konferencije treba da inspirišu žene da se što više uključe u biznis", rekao je Račić.

On je dodao da postoji dobra saradnja Privredne komore sa Vladom Republike Srpske na uključivanju žena u biznis i privredne aktivnosti.

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić rekao je da je u Trebinju sve više žena koje su u privatnom poslu i da je čak oko 30 odsto njih u tom gradu na odgovornim funkcijama u preduzećima.

On je istakao da se dosta žena javljalo na javne pozive grada Trebinja za samozapošljavanje za šta je obezbjeđivano i do 40.000 KM, te da Grad ima konkretne programe za žensko preduzetništvo.

Vlasnik preduzeća "Vendom" iz Laktaša Sandra Đukanović istakla je da uspjeh u biznisu ne zavisi od toga da li se radi o muškarcima ili ženama.

Ona je dodala da su preduzetnice umrežene i međusobno razmjenjuju informacije.

Konferencija u Trebinju okupila je preduzetnice, poslovne lidere i stručnjake iz Republike Srpske, BiH i regiona, s ciljem razmjene iskustava, povezivanja i otvaranja novih mogućnosti za razvoj ženskog preduzetništva.

U fokusu konderencije biće primjena vještačke inteligencije u privredi, izazovi u upravljanju ljudskim resursima, razvoj poslovanja i savremeni trendovi u preduzetništvu.

Program konferencije obuhvata i panel-diskusije, stručna predavanja, kao i prostor za umrežavanje, razmjenu iskustava i povezivanje učesnica.

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Radenko Bubić

Ministarstvo privrede i preduzetništva

preduzetnici

Republika Srpska

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