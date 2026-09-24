Bubić: U Srpskoj više od 12.000 preduzetnica

Žensko preduzetništvo veoma je značajno za razvoj Republike Srpske, jer je oko 12.200 žena na rukovodećim pozicijama ili su vlasnice ili suvlasnice preduzeća, izjavio je danas ministar privrede i preduzetništva Srpske Radenko Bubić.

"Žene preduzetnice zapošljavaju oko 18.400 ili 15 odsto radnika u Srpskoj i ostvaruju 22 odsto prihoda od ukupnih prihoda Republike Srpske", rekao je Bubić novinarima u Trebinju uoči otvaranja Devete konferencije preduzetništva žena "Žena. Vizija. Budućnost".

On je napomenuo da žene u privredi u Srpskoj imaju iste uslove kao i svi ostali privrednici i uključene su u razne projekte koje realizuje Vlada, poput dodjele subvencija.

"Tu smo da pričamo o programima, idejama i šta bismo još mogli popraviti u ženskom preduzetništvu", rekao je Bubić.

Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić rekao je da je više od 30 odsto žena u Srpskoj uključeno u biznis, što je zadovoljavajući nivo.

On je naveo da se na konferenciji, koju organizuje Privredna komora Republike Srpske uz podršku Vlade Švajcarske, očekuje oko 150 preduzetnica iz Srpske i regiona.

Dodao je da je ovo projekat koji se godinama zajednički realizuje i daje dobre rezultate jer postoji veliki interes žena da se na razne načine uključe u programe Privredne komore namijenjene ženama.

"Moramo biti svjesni da živimo u tradicionalnom društvu u kome se još ne shvata značaj i uloga žena u privredi u Srpskoj, a slične su okolnosti i u cijelom regionu. Upravo ovakve konferencije treba da inspirišu žene da se što više uključe u biznis", rekao je Račić.

On je dodao da postoji dobra saradnja Privredne komore sa Vladom Republike Srpske na uključivanju žena u biznis i privredne aktivnosti.

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić rekao je da je u Trebinju sve više žena koje su u privatnom poslu i da je čak oko 30 odsto njih u tom gradu na odgovornim funkcijama u preduzećima.

On je istakao da se dosta žena javljalo na javne pozive grada Trebinja za samozapošljavanje za šta je obezbjeđivano i do 40.000 KM, te da Grad ima konkretne programe za žensko preduzetništvo.

Vlasnik preduzeća "Vendom" iz Laktaša Sandra Đukanović istakla je da uspjeh u biznisu ne zavisi od toga da li se radi o muškarcima ili ženama.

Ona je dodala da su preduzetnice umrežene i međusobno razmjenjuju informacije.

Konferencija u Trebinju okupila je preduzetnice, poslovne lidere i stručnjake iz Republike Srpske, BiH i regiona, s ciljem razmjene iskustava, povezivanja i otvaranja novih mogućnosti za razvoj ženskog preduzetništva.

U fokusu konderencije biće primjena vještačke inteligencije u privredi, izazovi u upravljanju ljudskim resursima, razvoj poslovanja i savremeni trendovi u preduzetništvu.

Program konferencije obuhvata i panel-diskusije, stručna predavanja, kao i prostor za umrežavanje, razmjenu iskustava i povezivanje učesnica.