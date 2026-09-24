Budimir i Kostrešević sa rukovodstvom PU Trebinje

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir i direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević boravili su danas u radnoj posjeti Policijskoj upravi Trebinje, gdje su održali sastanak sa rukovodstvom Policijske uprave i komandirima policijskih stanica na području ove uprave.

Na sastanku je razgovarano o stanju bezbjednosti na području Policijske uprave Trebinje koje je ocjenjeno zadovoljavajuće, kao i aktivnostima koje policijski službenici preduzimaju na očuvanju stabilnog bezbjednosnog ambijenta, ali aktuelnim poslovima i zadacima koji su pred pripadnicima policije.

Posebna pažnja posvećena je organizaciji rada, operativnom postupanju i daljem unapređenju bezbjednosti građana na području koje pokriva Policijska uprava Trebinje.

Tokom posjete, ministar i direktor policije obišli su i objekat u izgradnji namijenjen za potrebe Staničnog odjeljenja policije Gorica i Jedinice žandarmerije PU Trebinje u naselju Gorica u Trebinju, čiji završetak se očekuje do kraja ove godine.

Izgradnjom i stavljanjem objekta u funkciju biće obezbijeđeni kvalitetniji uslovi za rad i smještaj policijskih snaga, kao i bolja opremljenost i efikasnije izvršavanje poslova i zadataka na području istočne Hercegovine.