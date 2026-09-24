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Uhapšen Rajko Pavić: Osumnjičen da je zbog duga od 4.500 evra iznudio "astru"

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24.09.2026 14:09

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Ухапшен Рајко Павић: Осумњичен да је због дуга од 4.500 евра изнудио "астру"
Foto: ATV

Banjalučanin Rajko Pavić uhapšen je juče zbog sumnje da je od sugrađanina na osnovu duga iznudio automobil, te pokušao iznuditi još novca, saznaje ATV.

Kako saznajemo, Pavić je osumnjičen da je na osnovu duga od 4.500 evra od sugrađanima oduzeo "opel astru", a potom pokušao da iznudi još 1.000 evra.

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Uhapšen Banjalučanin: Oduzeo automobil sugrađaninu zbog duga, pa tražio još novca

Kako je saopšteno iz PU Banjaluka, Pavić je uhapšen zbog "Iznude".

"Lice R.P. sumnjiči se da je u cilju pribavljanja protivpravne koristi prinudilo muškarca iz Banjaluke da mu na ime navodnog novčanog duga preda putničko vozilo koje je u vlasništvu trećeg lica. Nakon što je oštećeni pod prisilom predao vozilo, osumnjičeni R.P. je nastavio sa iznuđivanjem, tražeći od njega još novca", navode iz PU Banjaluka.

Kako navode iz policije, oduzeto vozilo je pronađeno.

"Operativnim radom policijskih službenika navedeno putničko vozilo je pronađeno i uz potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta oduzeto. Sve mjere i radnje preduzete su pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka", navode iz policije.

Ko je Rajko Pavić?

Rajko Pavić ima bogat kriminalni dosije. Prošle godine je hapšen zbog nanošenja tjelesnih povreda dvojici sugrađana, a godinu ranije zbog pomaganja u otmici. Ranije je osuđivan zbog pucnjave u kojoj je ranjena djevojka, kao i spektakularnog bjekstva iz KPZ Banjaluka kada je pucao ka stražaru, ali ga srećom nije pogodio.

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Tagovi :

Rajko Pavić

iznuda

Banjaluka

Policija

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