Uhapšen Banjalučanin: Oduzeo automobil sugrađaninu zbog duga, pa tražio još novca

Banjalučanin R.P. uhapšen je juče zbog sumnje da je, zbog novčanog duga, oduzeo automobil od sugrađanina. Kako navode iz PU Banjaluka, tu nije bio kraj, nego je osumnjičeni nastavio sa iznudom.

"Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka su juče lišili slobode lice inicijala R.P. iz Banjaluke, zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo „Iznuda“. Lice R.P. sumnjiči se da je u cilju pribavljanja protivpravne koristi prinudilo muškarca iz Banjaluke da mu na ime navodnog novčanog duga preda putničko vozilo koje je u vlasništvu trećeg lica. Nakon što je oštećeni pod prisilom predao vozilo, osumnjičeni R.P. je nastavio sa iznuđivanjem, tražeći od njega još novca", navode iz PU Banjaluka.

Kako navode iz policije, oduzeto vozilo je pronađeno.

"Operativnim radom policijskih službenika navedeno putničko vozilo je pronađeno i uz potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta oduzeto.

Sve mjere i radnje preduzete su pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka", navode iz policije.