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Karan na Krfu: Plava grobnica ostaje zavjet urezan u naše kolektivno pamćenje

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24.09.2026 14:14

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У дубинама Јонског мора почивају српски војници који немају подигнут крст над гробом, али чија жртва стоји дубоко урезана у памћење нашег народа, написао је предсједник Републике Српске Синиша Каран.
Foto: minrzs.gov.rs

U dubinama Jonskog mora počivaju srpski vojnici koji nemaju podignut krst nad grobom, ali čija žrtva stoji duboko urezana u pamćenje našeg naroda, napisao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.

"Danas, 110 godina kasnije, polaganjem vijenaca u Plavu grobnicu, između ostrva Krf i Vido, odajemo počast stradalim precima i svjedočimo da njihova žrtva i dalje živi u našem pamćenju. Sa ovih obala srpski vojnici, nakon nezapamćenog stradanja, ponovo su složno i nezaustavljivo krenuli u stroj, prema svojoj zemlji i toliko sanjanoj slobodi", kaže Karan.

Istakao je da Plava grobnica ostaje zavjet urezan u naše kolektivno pamćenje.

Крф - Плава гробница
Krf - Plava grobnica
minrzs.gov.rs

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Siniša Karan

Krf

predsjednik Republike Srpske

Plava grobnica

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