Karan na Krfu: Plava grobnica ostaje zavjet urezan u naše kolektivno pamćenje

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U dubinama Jonskog mora počivaju srpski vojnici koji nemaju podignut krst nad grobom, ali čija žrtva stoji duboko urezana u pamćenje našeg naroda, napisao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
"Danas, 110 godina kasnije, polaganjem vijenaca u Plavu grobnicu, između ostrva Krf i Vido, odajemo počast stradalim precima i svjedočimo da njihova žrtva i dalje živi u našem pamćenju. Sa ovih obala srpski vojnici, nakon nezapamćenog stradanja, ponovo su složno i nezaustavljivo krenuli u stroj, prema svojoj zemlji i toliko sanjanoj slobodi", kaže Karan.
U dubinama Jonskog mora počivaju srpski vojnici koji nemaju podignut krst nad grobom, ali čija žrtva stoji duboko urezana u pamćenje našeg naroda.— Siniša Karan (@sinisa_karan) September 24, 2026
Danas, 110 godina kasnije, polaganjem vijenaca u Plavu grobnicu, između ostrva Krf i Vido, odajemo počast stradalim precima i… pic.twitter.com/KhuTvmSFEz
Istakao je da Plava grobnica ostaje zavjet urezan u naše kolektivno pamćenje.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
2 h8
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
4 h13
Republika Srpska
4 h0
Najnovije
Najčitanije
16
26
16
24
16
21
16
14
16
13
Trenutno na programu