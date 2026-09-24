Karan na Krfu: Plava grobnica ostaje zavjet urezan u naše kolektivno pamćenje

U dubinama Jonskog mora počivaju srpski vojnici koji nemaju podignut krst nad grobom, ali čija žrtva stoji duboko urezana u pamćenje našeg naroda, napisao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.

"Danas, 110 godina kasnije, polaganjem vijenaca u Plavu grobnicu, između ostrva Krf i Vido, odajemo počast stradalim precima i svjedočimo da njihova žrtva i dalje živi u našem pamćenju. Sa ovih obala srpski vojnici, nakon nezapamćenog stradanja, ponovo su složno i nezaustavljivo krenuli u stroj, prema svojoj zemlji i toliko sanjanoj slobodi", kaže Karan.

U dubinama Jonskog mora počivaju srpski vojnici koji nemaju podignut krst nad grobom, ali čija žrtva stoji duboko urezana u pamćenje našeg naroda.



Danas, 110 godina kasnije, polaganjem vijenaca u Plavu grobnicu, između ostrva Krf i Vido, odajemo počast stradalim precima i… pic.twitter.com/KhuTvmSFEz — Siniša Karan (@sinisa_karan) September 24, 2026

Istakao je da Plava grobnica ostaje zavjet urezan u naše kolektivno pamćenje.