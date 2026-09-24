Logo

Kalinić: Cvijanovićeva probudila nadu u drugačiji pogled na Srbe

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
24.09.2026 13:59

Komentari:

8
Калинић: Цвијановићева пробудила наду у другачији поглед на Србе
Foto: ATV

Ono što je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović proteklih mjeseci uradila na međunarodnom planu za razumijevanje pozicije i odbrani prava Republike Srpske u okviru Dejtona, posebno u SAD, ohrabrilo je srpski narod koji više od 30 godina trpi pritiske i teror globalista sa Zapada i protektorat visokih predstavnika i OHR-a, ocijenio je bivši predsjednik Narodne skupštine Dragan Kalinić.

Kalinić je rekao Srni da je Cvijanovićeva probudila nadu u prijeko potreban, drugačiji pogled na Srbe i srpsko pitanje u ovom turbulentnom vremenu.

Njenu skorašnju misiju u Vašingtonu i Njujorku, kaže Kalinić, najbolje je opisao Fahrudin Radončić, koji nije pretjerani ljubitelj Republike Srpske, izjavom da "dok je Cvijanovićeva kod moćne šefice Trampovog kabineta, ali i kod drugih bitnih Amerikanaca, /Elmedin/ Konaković i /Denis/ Bećirović pušu balone".

Kalinić je istakao da se Cvijanovićeva etablirala na međunarodnoj sceni kao i te kako potreban i svojim državničkim stilom specifičan glasnogovornik istine o Republici Srpskoj.

Огњен Тадић

Republika Srpska

Tadić: Zahvaljujući Cvijanovićevoj stavovi Srpske se snažnije čuju u međunarodnim krugovima

Ukazao je da se, uz sve ovo, ne smije zaboraviti ni činjenica da je predsjednik Milorad Dodik prvi pokrenuo snažnu diplomatsku ofanzivu otvorivši moćna vrata u Izraelu, Ruskoj Federaciji i Mađarskoj i uspostavivši važne političke kontakte u Austriji, Njemačkoj, Francuskoj i Kini.

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Milivojević: Prisustvo Cvijanovićeve na Trampovom prijemu potvrda da Amerika sada uvažava i srpsku stranu

"Ono što smo, ne svojom voljom, propustili proteklih 30 i više godina sada dolazi na svoje i Republika Srpska polako, ali sigurno zauzima svoje mjesto na međunarodnoj sceni. Kroz takvu politiku mi postajemo poželjna adresa za investicije, strana ulaganja u privredni razvoj", rekao je Kalinić.

On je ocijenio da je tandem Dodik-Cvijanović probio "gvozdenu zavjesu" oko Republike Srpske i razbio najvećim dijelom negativne stereotipe o Srbima u BiH, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Dragan Kalinić

Željka Cvijanović

Amerika

Sjedinjene Američke Države

Republika Srpska

Komentari (8)

Više iz rubrike

Кострешевић и Будимир ПУ Требиње састанак

Republika Srpska

Budimir i Kostrešević sa rukovodstvom PU Trebinje

2 h

0
Резултати истраживања "Metricsa": Ово је стање у Изборној јединици 4

Republika Srpska

Rezultati istraživanja "Metricsa": Ovo je stanje u Izbornoj jedinici 4

4 h

13
Универзитетски клинички центар Републике Српске и бањалучка Медицинска школа потписали су споразум о сарадњи којим ће бити омогућена преквалификација ученика са сродних медицинских смјерова у општи смјер - медицинска сестра техничар.

Republika Srpska

UKC Srpske i Medicinska škola potpisali sporazum o prekvalifikaciji

4 h

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Govor Vučića pred GS UN – hrabra, dubinska analiza međunarodnih odnosa

4 h

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

26

Nove ”Skaj” poruke na suđenju Šakiću, odbrana ”našla rupu”

16

24

Stranci se povukli iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

16

21

Zašto Institut krije 1.608 srpskih žrtava? Porodice i dalje čekaju pravdu

16

14

Minić: Svaki dio Srpske integrisati, bez visokog predstavnika i otimanja imovine

16

13

Lažni ljekari zvali ljude, pa im pokupili velike pare i zlato

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima