Kalinić: Cvijanovićeva probudila nadu u drugačiji pogled na Srbe

Ono što je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović proteklih mjeseci uradila na međunarodnom planu za razumijevanje pozicije i odbrani prava Republike Srpske u okviru Dejtona, posebno u SAD, ohrabrilo je srpski narod koji više od 30 godina trpi pritiske i teror globalista sa Zapada i protektorat visokih predstavnika i OHR-a, ocijenio je bivši predsjednik Narodne skupštine Dragan Kalinić.

Kalinić je rekao Srni da je Cvijanovićeva probudila nadu u prijeko potreban, drugačiji pogled na Srbe i srpsko pitanje u ovom turbulentnom vremenu.

Njenu skorašnju misiju u Vašingtonu i Njujorku, kaže Kalinić, najbolje je opisao Fahrudin Radončić, koji nije pretjerani ljubitelj Republike Srpske, izjavom da "dok je Cvijanovićeva kod moćne šefice Trampovog kabineta, ali i kod drugih bitnih Amerikanaca, /Elmedin/ Konaković i /Denis/ Bećirović pušu balone".

Kalinić je istakao da se Cvijanovićeva etablirala na međunarodnoj sceni kao i te kako potreban i svojim državničkim stilom specifičan glasnogovornik istine o Republici Srpskoj.

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Ukazao je da se, uz sve ovo, ne smije zaboraviti ni činjenica da je predsjednik Milorad Dodik prvi pokrenuo snažnu diplomatsku ofanzivu otvorivši moćna vrata u Izraelu, Ruskoj Federaciji i Mađarskoj i uspostavivši važne političke kontakte u Austriji, Njemačkoj, Francuskoj i Kini.

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"Ono što smo, ne svojom voljom, propustili proteklih 30 i više godina sada dolazi na svoje i Republika Srpska polako, ali sigurno zauzima svoje mjesto na međunarodnoj sceni. Kroz takvu politiku mi postajemo poželjna adresa za investicije, strana ulaganja u privredni razvoj", rekao je Kalinić.

On je ocijenio da je tandem Dodik-Cvijanović probio "gvozdenu zavjesu" oko Republike Srpske i razbio najvećim dijelom negativne stereotipe o Srbima u BiH, prenosi Srna.