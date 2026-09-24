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Миливојевић: Присуство Цвијановићеве на Трамповом пријему потврда да Америка сада уважава и српску страну

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24.09.2026 10:54

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Српски члан Предсједништва БиХ била је један од говорника на Конкордија годишњем Самиту у Њујорку, који се одржава уз Генералну скупштину Уједињених нација.
Фото: instagram.com/zeljka.cvijanovic

Америчка администрација сада уважава и српску страну, а потврда тога је и присуство српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић пријему америчког предсједника Доналда Трампа, изјавио је Срни дипломата Зоран Миливојевић.

"Присуство Жељке Цвијановић је знак да америчка администрација сада уважава и српску страну и потврда је промене политике америчке администрације према Републици Српској и БиХ у целини", рекао је Миливојевић.

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић присуствовала је у Њујорку пријему који је организовао амерички предсједник Доналд Трамп за шефове држава и влада који присуствују засједању Генералне скупштине УН.

Ово је први пут да послије 2014. године на пријему код америчког предсједника, осим предсједавајућег Предсједништва БиХ, буде још један члан.

Цвијановићева се прије пријема састала са Сузи Вајлс, шефом Кабинета предсједника САД Доналда Трампа.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Доналд Трамп

Вашингтон

Република Српска

Њујорк

Генерална скупштина УН

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