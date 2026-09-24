Grand Prix за филм „Једини“ Дениса Бојића

Аутор:АТВ редакција
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Филм „Једини“ аутора Дениса Бојића освојио је Grand Prix на 11. Фестивалу духовно-документарног филма хришћанске културе у Зајечару, који је одржан од 3. до 10. септембра 2026. у организацији Епархије тимочке.
Grand Prix додијељен је одлуком жирија Фестивала, а диплому је потписао Митрополит тимочки.
Филм „Једини“ говори о животу Велинка Трбића, хероја Одбрамбено-отаџбинског рата, једног од најтежих ратних војних инвалида Војске Републике Српске. „Једини“ је потресна прича о човјеку који је тешко рањен снајперским хицем у главу. Након буђења из коме, са дијагнозом спастичне квадриплегије, Велинко Трбић постаје симбол неуништиве воље, људског достојанства и примјер безусловне љубави породице те стварања Републике Српске.
„Једини“ је реализован у продукцији Меморијалног центра Републике Српске, уз подршку Аудио-визуелног центра Републике Српске. Након премијере у Бањалуци, филм наставља да обилази публику широм региона и свијета.
Фестивал хришћанске културе, који Епархија тимочка организује једанаесту годину заредом, окупља учеснике и публику око садржаја посвећених хришћанској култури, духовности и умјетности, саопштили су из Меморијалног центра Српске.
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