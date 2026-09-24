Додик: Говор Вучића пред ГС УН – храбра, дубинска анализа међународних односа

Аутор:АТВ редакција
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Говор предсједника Србије Александра Вучића пред Генералном скупштином Уједињених нација је био храбра, дубинска анализа међународних односа и стања у коме се свијет данас налази, написао је предсједник Милорад Додик на Иксу.
„Након што је спријечио покушај да се пред овим тијелом цијели српски народ прогласи кривим, синоћ је пред свијетом оголио сву дволичност, лицемјерје и слабост оних политика које су деценијама рушиле међународни поредак користећи силу и то само док је сила радила искључиво за њих. Многи свјетски државници нису имали храбрости за тако свеобухватан приступ“, каже Додик.
Те политике са Запада, каже, рушиле су сваки споразум који су саме потписале.
„Дејтонски споразум. Бриселски споразум. Резолуцију 1244. Све су погазили. И тиме су директно урушили међународно јавно право – не ми, него они који данас другима држе лекције о владавини права. Србија је потписник Дејтонског споразума и све што она заступа односи се и на нас“, наводи Додик.
Истиче да је у праву предсједник Вучић када каже да је предсједник Доналд Трамп велика шанса за свијет.
Говор предсједника Александра Вучића @avucic пред Генералном скупштином Уједињених нација je био храбра, дубинска анализа међународних односа и стања у коме се свијет данас налази. — Милорад Додик (@MiloradDodik) September 24, 2026
Након што је спријечио покушај да се пред овим тијелом цијели српски народ прогласи кривим, синоћ…
„Ми који смо неправду осјетили на својој кожи знамо зашто – зато што је у његовом раду шанса за успостављање праведнијег поретка. Поретка у којем мали народи нису само објекти туђе воље, а велике силе се не мијешају у унутрашње односе суверених држава и не баве се етничким, политичким и социјалним експериментима“, наводи Додик.
Истакао је да „српски народ има пријатеље и на Истоку и на Западу, не зато што смо нечије марионете, већ зато што поштујемо себе и не дозвољавамо да будемо оруђе једних против других“.
„Ми пријатељства градимо свуда. Непријатељства не желимо нигдје. Водећи рачуна о себи, опстали смо овдје хиљаду година. И уједињени под нашом заставом настављамо даље. Снажнији него икада прије“, каже Додик.
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