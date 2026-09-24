Logo

Хелидроми у шест градова и општина Српске

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
24.09.2026 10:38

Коментари:

1
Влада Републике Српске прихватила је Информацију о иницијативи Министарства унутрашњих послова Републике Српске за изградњу локалних хелидрома у циљу унапређења цивилне заштите и хитних медицинских транспорта
Фото: Ustupljena fotografija

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о иницијативи Министарства унутрашњих послова Републике Српске за изградњу локалних хелидрома у циљу унапређења цивилне заштите и хитних медицинских транспорта.

Влада је задужила МУП и јединице локалне самоуправе Добој, Требиње, Вишеград, Лукавица, Пале и Каракај, у којим су предложене локације за изградњу хелидрома, да покрену активности на припреми и реализацији пројекта изградње.

У Иницијативи МУП-а наведено је да је, усљед повећаног обима хеликоптерских операција у Републици Српској, неопходно уређење ове области изградњом мреже хелидрома.

Слијетање и полијетање хеликоптера у појединим градовима и општинама није прилагођено потребама савремених хеликоптерских операција, а посебно у близини здравствених установа, полицијских објеката и институција надлежних за заштиту и спасавање.

Министарство је предложило да се покрене изградња мреже хелидрома од стратешког значаја за Републику Српску.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

хелиодром

Влада Републике Српске

сједница

општина

град

иницијатива

Хеликоптер

Коментари (1)

Више из рубрике

Додик у Русији у званичној посјети

Република Српска

Додик: Увјерен сам да ће СНСД бити велики побједник ових избора

13 ч

4
премијер Српске

Република Српска

Минић: Грађани показали огромну подршку СНСД-у

14 ч

1
Предизборна трибина СНСД-а у Фочи, на којој су представљени кандидати ове странке за предстојеће изборе.

Република Српска

Градишка одлучна да Минић и Цвијановић, заједно са Додиком, наставе да граде Српску

14 ч

2
Синиша Каран, предсједник Републике Српске

Република Српска

Каран: Колико год да су страдања била велика, нису угасила жељу за слободом

14 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

43

Удес у Бањалуци: Аутомобил се након судара са камионом закуцао у стуб

12

27

ТО Соколац: Представљање домаћих производа

12

26

Резултати истраживања "Metricsa": Ово је стање у Изборној јединици 4

12

20

УКЦ Српске и Медицинска школа потписали споразум о преквалификацији

12

16

Додик: Говор Вучића пред ГС УН – храбра, дубинска анализа међународних односа

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима