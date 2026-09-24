Хелидроми у шест градова и општина Српске

Аутор:АТВ редакција
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Влада Републике Српске прихватила је Информацију о иницијативи Министарства унутрашњих послова Републике Српске за изградњу локалних хелидрома у циљу унапређења цивилне заштите и хитних медицинских транспорта.
Влада је задужила МУП и јединице локалне самоуправе Добој, Требиње, Вишеград, Лукавица, Пале и Каракај, у којим су предложене локације за изградњу хелидрома, да покрену активности на припреми и реализацији пројекта изградње.
У Иницијативи МУП-а наведено је да је, усљед повећаног обима хеликоптерских операција у Републици Српској, неопходно уређење ове области изградњом мреже хелидрома.
Слијетање и полијетање хеликоптера у појединим градовима и општинама није прилагођено потребама савремених хеликоптерских операција, а посебно у близини здравствених установа, полицијских објеката и институција надлежних за заштиту и спасавање.
Министарство је предложило да се покрене изградња мреже хелидрома од стратешког значаја за Републику Српску.
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