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Додик: Увјерен сам да ће СНСД бити велики побједник ових избора

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23.09.2026 23:05

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Додик у Русији у званичној посјети
Фото: Srna

Увјерен сам да ће СНСД бити велики побједник ових избора, истакао је предсједник СНСД-а Милорад Додик на трибини ове политичке партије у Новој Тополи код Градишке.

- У Новој Тополи сам вечерас видио снагу и подршку народа који зна шта хоће. И послије избора настављамо да радимо: да развијамо Градишку, улажемо у Нову Тополу и завршавамо послове који су важни за људе овог краја - додао је Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

СНСД

Избори 2026

Градишка

Нова Топола

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