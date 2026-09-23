Додик: Увјерен сам да ће СНСД бити велики побједник ових избора

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Увјерен сам да ће СНСД бити велики побједник ових избора, истакао је предсједник СНСД-а Милорад Додик на трибини ове политичке партије у Новој Тополи код Градишке.
- У Новој Тополи сам вечерас видио снагу и подршку народа који зна шта хоће. И послије избора настављамо да радимо: да развијамо Градишку, улажемо у Нову Тополу и завршавамо послове који су важни за људе овог краја - додао је Додик.
У Новој Тополи сам вечерас видио снагу и подршку народа који зна шта хоће. Увјерен сам да ће СНСД бити велики побједник ових избора.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 23, 2026
И послије избора настављамо да радимо: да развијамо Градишку, улажемо у Нову Тополу и завршавамо послове који су важни за људе овог краја. pic.twitter.com/nQjXPd6LxO
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