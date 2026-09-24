Преминуо легендарни Мерџан из "Дома за вјештање"

Аутор:АТВ редакција
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У 65. години преминуо је Хуснија Хашимовић, којег су генерације гледалаца запамтиле по улози Мерџана у култном филму "Дом за вјешање" Емира Кустурице. Хашимовић је преминуо 22. септембра у Француској, гдје је живио посљедњих деценија.
Хашимовић је у филму "Дом за вјешање", снимљеном 1988. године, тумачио Мерџана, Перхановог ујака. Филм је окупио познату глумачку поставу предвођену Давором Дујмовићем, Бором Тодоровићем и Љубицом Аџовић, а Хашимовић је остао препознатљив управо по овој улози.
Иако није имао велику глумачку каријеру нити бројне филмске улоге, лик Мерџана остао је један од упечатљивијих дијелова Кустуричиног остварења. Његово име се у доступним филмским базама углавном везује управо за "Дом за вјешање".
"Дом за вјешање" прати живот Перхана, младог Рома који одраста с баком Хатиџом, сестром Даниру и ујаком Мерџаном. Након низа животних околности, Перхан одлази у Италију с Ахмедом, гдје улази у свијет криминала и лаке зараде. Филм је спој драме, трагикомичних елемената и магичног реализма, а донио је Кустурици награду за режију на филмском фестивалу у Кану 1989. године.
О животу Хусније Хашимовића ван филмског платна јавно је познато релативно мало. Рођен је у Бијељини 19. септембра 1961. године, а након успјеха "Дома за вјешање" преселио је у Француску, гдје остао до смрти.
Иако се након "Дома за вјешање" није често појављивао пред камерама, Мерџан је остао дио једног од најпознатијих остварења југословенске кинематографије, пише Кликс.
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