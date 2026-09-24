Logo

Преминуо легендарни Мерџан из "Дома за вјештање"

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
24.09.2026 11:12

Коментари:

0
Преминуо легендарни Мерџан из "Дома за вјештање"
Фото: Screenshot / IMDb

У 65. години преминуо је Хуснија Хашимовић, којег су генерације гледалаца запамтиле по улози Мерџана у култном филму "Дом за вјешање" Емира Кустурице. Хашимовић је преминуо 22. септембра у Француској, гдје је живио посљедњих деценија.

Хашимовић је у филму "Дом за вјешање", снимљеном 1988. године, тумачио Мерџана, Перхановог ујака. Филм је окупио познату глумачку поставу предвођену Давором Дујмовићем, Бором Тодоровићем и Љубицом Аџовић, а Хашимовић је остао препознатљив управо по овој улози.

Иако није имао велику глумачку каријеру нити бројне филмске улоге, лик Мерџана остао је један од упечатљивијих дијелова Кустуричиног остварења. Његово име се у доступним филмским базама углавном везује управо за "Дом за вјешање".

"Дом за вјешање" прати живот Перхана, младог Рома који одраста с баком Хатиџом, сестром Даниру и ујаком Мерџаном. Након низа животних околности, Перхан одлази у Италију с Ахмедом, гдје улази у свијет криминала и лаке зараде. Филм је спој драме, трагикомичних елемената и магичног реализма, а донио је Кустурици награду за режију на филмском фестивалу у Кану 1989. године.

О животу Хусније Хашимовића ван филмског платна јавно је познато релативно мало. Рођен је у Бијељини 19. септембра 1961. године, а након успјеха "Дома за вјешање" преселио је у Француску, гдје остао до смрти.

Иако се након "Дома за вјешање" није често појављивао пред камерама, Мерџан је остао дио једног од најпознатијих остварења југословенске кинематографије, пише Кликс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хуснија Хашимовић Мерџан

Емир Кустурица

Дом за вешање

Коментари (0)

Више из рубрике

31. Сајам књиге у Бањалуци

Култура

У Бањалуци отворен 31. Сајам књиге, учествује више од 100 издавача

1 д

0
Запаљене свијеће на споменику.

Култура

Преминуо познати српски глумац Драган Остојић

1 д

0
ДВД плејер као поклон којим отац жели да се искупи сину, али му финансијске и животне околности стоје на путу- радња је дугометражног филма ДИВИДИ. Причу је Стефан Томић написао у једном даху, ослањајући се на дио сопственог живота.

Култура

„Дивиди“ – нова филмска прича из Републике Српске

4 д

0
Почиње снимање филма "Чувај га": Потресна прича о српској породици у ратном Сарајеву

Култура

Почиње снимање филма "Чувај га": Потресна прича о српској породици у ратном Сарајеву

1 седм

1

  • Најновије

  • Најчитаније

12

43

Удес у Бањалуци: Аутомобил се након судара са камионом закуцао у стуб

12

27

ТО Соколац: Представљање домаћих производа

12

26

Резултати истраживања "Metricsa": Ово је стање у Изборној јединици 4

12

20

УКЦ Српске и Медицинска школа потписали споразум о преквалификацији

12

16

Додик: Говор Вучића пред ГС УН – храбра, дубинска анализа међународних односа

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима