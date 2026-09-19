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„Дивиди“ – нова филмска прича из Републике Српске

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19.09.2026 19:29

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ДВД плејер као поклон којим отац жели да се искупи сину, али му финансијске и животне околности стоје на путу- радња је дугометражног филма ДИВИДИ. Причу је Стефан Томић написао у једном даху, ослањајући се на дио сопственог живота.
Фото: ATV

ДВД плејер као поклон којим отац жели да се искупи сину, али му финансијске и животне околности стоје на путу- радња је дугометражног филма ДИВИДИ. Причу је Стефан Томић написао у једном даху, ослањајући се на дио сопственог живота.

„Што се каже, у једном сједењу сам је написао користио сам неке личне моменте из приватног живота, назвао сам ликове по својим родитељима и по себи тако да доста сам везан уз ову причу“, рекао је редитељ, Стефан Томић.

„Ја одавно нисам добио нешто што сам прочитао да ме толико обрадовало и толико погодило, једна дивна топла људска прича каквих је све мање и надам се да ћемо у будућности имати што више оваквих аутентичних и људских прича“, рекао је глумац Љубиша Савановић.

Није ово прича у којој су велики догађаји важнији од малих људских тренутака. Управо супротно, цијела радња стаје у један дан, од јутра до ноћи, а радња прати оца, његову намјеру да усрећи сина и све његове препреке које му се нађу на путу. Такав приступ доноси и посебне изазове за екипу иза камере.

„Филм је изазован ако говоримо из угла сниматељског зато што се ради о једном дану од јутра до ноћи што у овом приступу документаристичком захтијева детаљне припреме и планирања јер распоред сцена у току 11 снимајућих дана је од великог значаја за континуитет свјетла и то је неки изазов“, рекао је директор фотографије, Зоран Пилиповић.

Аудио визуелни центар РС и Влада РС подржали су овај пројекат Дирeктoрицa Aудиo-визуeлнoг цeнтрa Рeпубликe Српскe Aњa Илић посјетила je eкипу нa сeту и истaклa знaчaj пoдршкe дугoмeтрaжнoм игрaним филмoвимa, а пoсeбнo чињeницу дa су нa пoсљeдњeм кoнкурсу пoдржaнa свa три приjaвљeнa прojeктa.

„Ова подршка о дугометражном играном филму чији је аутор Стефан Томић је јако важна посљедњи конкурс који смо имали је био за нас негдје и прекретница јер су сва три пројекта подржана и ја се радујем они су пред крај снимања по њиховим утисцима задовољни су како пролази снимање“, директор Аудио-визуелног центра Републике Српске, Ања Илић.

Девети је дан снимања а филмска екипа улази у завршницу. Већи дио филма снима се у Градишци док ће дио сцена бити снимљен и у Бањалуци, а премијера филма планирана је за наредну годину.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бања Лука

Филм

Ања Илић

Аудио-визуелни центар

ДВД плејер

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