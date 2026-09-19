Експлозије у Ријаду, црни дим изнад града

Аутор:АТВ редакција
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Цистерна са горивом саудијске компаније Арамко запалила се данас у близини међународног аеродрома у Ријаду, након што су становници тог града пријавили да су чули експлозије.
Како преноси Тајмс оф Израел позивајући се на извјештача АФП са лица мјеста, ватрогасци покушавају да угасе пожар на цистерни на којој се види ознака саудијског нафтног гиганта Арамка. Пламен и велики облак црног видјели су се раније данас у близини аеродрома у Ријаду, а чула се и експлозија, док је на снази била узбуна због пресретања ракета и дронова које су лансирали припадници милитантне групе Хути из суседног Јемена, изјавили су извори са лица мјеста.
🚨Alert; Saudi Arabia International Airport in Riyadh is hit by Yemeni Houthi forces ballistic missiles and drones! Attacks continue!! pic.twitter.com/uHPRJL81yy— US Homeland Security News (@defense_civil25) September 19, 2026
Очевидац је за Ројтерс рекао да се у близини аеродрома у главном граду Саудијске Арабије видео пламен и велики облак црног дима. Саудијска Арабија издала је касно синоћ и рано јутрос низ ванредних упозорења широм земље на "непријатељску ваздушну претњу", а упозорење се односило и на Ријад. Најмање једна експлозија се чула у Ријаду, након издатих упозорења, преноси АП.
Узбуна у Ријаду била је прва у саудијској престоници, од почетка посљедње ескалације сукоба са Хутима, које подржава Иран, и који се боре против снага међународно признате владе у Јемену, које подржава Саудијска Арабија.
BREAKING: In a major escalation in the war in the Middle East, Iran-backed Houthis in Yemen struck Riyadh, the capital of Saudi Arabia, targeting fuel storage facilities at the airport with missiles and drones. pic.twitter.com/HWWTahcHDN— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) September 19, 2026
Није било извјештаја о жртвама или штети након што су узбуне прекинуте а саудијске власти нису саопштиле шта је изазвало узбуне или узрок експлозија које су се чуле, али су претходно извијестиле да се пресрећу ракете и дронови Хута.
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