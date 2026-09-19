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БСК и Радник одиграли неријешено

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19.09.2026 20:00

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Три фудбалске лопте на травнатом терену
Фото: АТВ

Фудбалери бањалучког БСК-а играли су неријешено, 4:4, против Радника из Бијељине, у сусрету 8. кола Премијер лиге БиХ.

БСК је до сада освојио осам бодова, и заузима 8. мјесто на табели, док је састав Радника на 10. мјесту, са четири бода.

Сутра ће Борац гостовати у Широком Бријегу, док ће Слога бити гост екипе Сарајева.

На табели води Зрињски, са 18 бодова, испред Борца, који има 16.

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Тагови :

ФК БСК

Фудбал

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