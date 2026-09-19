БСК и Радник одиграли неријешено

Коментари:0
Фудбалери бањалучког БСК-а играли су неријешено, 4:4, против Радника из Бијељине, у сусрету 8. кола Премијер лиге БиХ.
БСК је до сада освојио осам бодова, и заузима 8. мјесто на табели, док је састав Радника на 10. мјесту, са четири бода.
Сутра ће Борац гостовати у Широком Бријегу, док ће Слога бити гост екипе Сарајева.
На табели води Зрињски, са 18 бодова, испред Борца, који има 16.
Фудбал
11 ч0
Фудбал
12 ч0
Фудбал
14 ч0
Фудбал
1 д0
Најновије
Најчитаније
21
58
21
56
21
54
21
38
21
26
Тренутно на програму