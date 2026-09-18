"Хаос" и на тржишту: Килијан Мбапе промијенио тим!

Аутор:АТВ редакција
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Након двадесет година вјерности америчком бренду „Најк“, капитен фудбалске репрезентације Француске Килијан Мбапе мијења спонзора и постаје главно заштитно лице швајцарске компаније „Он“.
Иако је опрему са знаком компаније „Најк“ носио још од 2006. године, сјајни нападач је одлучио да окрене нови лист и подржи произвођача који биљежи огромну експанзију у свијету спорта.
Занимљиво је да ће „Он“ своју прву линију фудбалских копачки пласирати на тржиште тек 2027. године, чиме званично улазе у свијет фудбалске опреме.
Као додатно појачање за овај стратешки продор, управа компаније је на позицију директора фудбалског сектора именовала још једног чувеног француског аса — Тјерија Анрија.
Колико је овај маркетиншки потез одјекнуо у пословном свијету, најбоље показује реакција Волстрита. Одмах по објављивању вијести, вриједност дионица швајцарског бренда на америчкој берзи забиљежила је скок од око пет процената у трговању прије званичног отварања.
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