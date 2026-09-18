Logo

"Хаос" и на тржишту: Килијан Мбапе промијенио тим!

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
18.09.2026 19:18

Коментари:

0
Француски репрезентативац Килијан Мбапе након утакмице осмине финала Светског првенства у фудбалу између Парагваја и Француске у Филаделфији.
Фото: Tanjug/AP Photo/Matt Rourke

Након двадесет година вјерности америчком бренду „Најк“, капитен фудбалске репрезентације Француске Килијан Мбапе мијења спонзора и постаје главно заштитно лице швајцарске компаније „Он“.

Иако је опрему са знаком компаније „Најк“ носио још од 2006. године, сјајни нападач је одлучио да окрене нови лист и подржи произвођача који биљежи огромну експанзију у свијету спорта.

Занимљиво је да ће „Он“ своју прву линију фудбалских копачки пласирати на тржиште тек 2027. године, чиме званично улазе у свијет фудбалске опреме.

Као додатно појачање за овај стратешки продор, управа компаније је на позицију директора фудбалског сектора именовала још једног чувеног француског аса — Тјерија Анрија.

Колико је овај маркетиншки потез одјекнуо у пословном свијету, најбоље показује реакција Волстрита. Одмах по објављивању вијести, вриједност дионица швајцарског бренда на америчкој берзи забиљежила је скок од око пет процената у трговању прије званичног отварања.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Килијан Мбапе

Фудбал

Најк

Реал Мадрид

Француска Шпанија

Он бренд

Коментари (0)

Више из рубрике

Јамал о расизму: Црнац сам, не узнемирава ме кад ми неко то каже

Фудбал

Јамал о расизму: Црнац сам, не узнемирава ме кад ми неко то каже

3 ч

0
Роналдо опет у репрезентацији Португала

Фудбал

Роналдо опет у репрезентацији Португала

6 ч

0
Тадић потврдио: Враћам се у репрезентацију

Фудбал

Тадић потврдио: Враћам се у репрезентацију

12 ч

0
Звездан Терзић

Фудбал

Терзић мења Џајића?

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

00

Трамп забранио новинарима Си-Ен-Ена улазак у Бијелу кућу

21

51

Громогласан аплауз за Фјодора Јемељаненка

21

45

Владимир Путин раскринкао западне лидере

21

19

Спортиста тужио бившу јер је јавно говорила да је обдарен: Тврдила да не могу да имају односе због тога

21

17

Михаилово чудо: Шта се слави 19. септембра и која вјеровања прате овај празник

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима