Терзић мења Џајића?

Аутор:АТВ редакција
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Црвена звезда промијенила је носиоца свог делегатског мандата у Скупштини Фудбалског савеза Србије, па ће умјесто Драгана Џајића клуб у новом скупштинском сазиву представљати Звездан Терзић, преноси "Спорт клуб".
Ова одлука долази уочи конституисања новог сазива Скупштине ФСС, које је заказано за суботу, 17. октобар. Истог дана требало би да буде одржан и избор предсједника Фудбалског савеза Србије за нови мандат.
Промјена делегата има значај у контексту предстојећих избора, с обзиром на то да Џајић више неће имати мандат представника Црвене звезде у Скупштини ФСС. Уколико у наредних седам дана не буде нових промјена, његово име неће се наћи међу кандидатима за будућег предсједника Савеза.
Са друге стране, именовање Звездана Терзића за делегата Црвене звезде само по себи не значи да је генерални директор црвено-бијелих кандидат за предсједника ФСС. За сада нема званичне потврде да је Терзић одређен као Џајићев насљедник на челу српског фудбала.
Ипак, одлука Црвене звезде добија додатну тежину због тренутка у којем је донета и предстојећег формирања новог руководства ФСС.
Занимљиво је да је управо Џајић, као предсједник трочланог Одбора за хитна питања ФСС, заказао сједницу Скупштине Савеза за 17. октобар.
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