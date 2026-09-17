Сутра је празник за род и породицу: Ако ујутру пресечете јабуку на пола, сазнаћете каква вас јесен чека

Аутор:АТВ редакција
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У петак, 18. септембра, Српска православна црква и вјерници обиљежавају успомену на Светог пророка Захарију и Праведну Јелисавету.
Ова два светитеља остала су упамћена по непоколебљивој вери и стрпљењу, јер су у дубокој старости, када су сви мислили да је то немогуће, на дар од Бога добили сина - Светог Јована Крститеља.
Због тога се овај празник у народној традицији сматра заштитником породице, брака и родитељства.
Захарија је био првосвештеник у јерусалимском храму, док је Јелисавета била сестра Свете Ане, мајке Пресвете Богородице. Годинама су трпели осуду и подсмијех околине јер нису могли да имају дјеце, што се у то вријеме сматрало божјом казном.
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Према предању, када је анђео Гаврило јавио Захарији у храму да ће добити сина, он од шока није могао да повјерује. Због те сумње, анђео му је одузео моћ говора све до дана када се родио Јован и када је на таблици написао његово име.
У народу се вјерује да је сутрашњи дан посвећен свим људима који прижељкују род, породични мир и исцјељење од болести.
Молитва за потомство: Вјерује се да све нероткиње и парови који годинама покушавају да добију дијете сутра треба да се помоле овим светитељима и запале свећу у цркви.
Обичај са јабуком: Стари народни обичај налаже да домаћица сутра ујутру пресјече црвену јабуку на пола. Ако су сјеменке здраве и нетакнуте, вјерује се да ће дом пратити срећа, здравље и берићет током цијеле јесени.
Праштање старих дугова и свађа: Будући да су Захарија и Јелисавета трпели осуде без горчине, вјерује се да на овај празник треба опростити свима који су вас увриједили и измирити се са укућанима како би у кућу ушао мир.
Сутрашњи дан је подсјетник да чуда долазе онда када се најмање надамо, али само ако сачувамо стрпљење и вјеру у добро.
(Она.рс)
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