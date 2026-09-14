Данас је почетак новог циклуса: Вјерује се да од овог дана зависи много тога

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Српска православна црква данас обиљежава један од значајних датума свог литургијског календара - почетак Црквене нове године, односно почетак новог годишњег богослужбеног круга.
Истог дана вјерници се сјећају и Преподобног Симеона Столпника, великог хришћанског подвижника и чудотворц
Овај дан у црквеном календару носи снажну симболику новог почетка: пред вјерницима је нови годишњи круг празника, молитава и богослужења, док се кроз успомену на Светог Симеона подсјећају на снагу вјере, одрицања, истрајности и потпуног посвећења Богу.
Црквена нова година није исто што и грађанска Нова година 1. јануара. У православној традицији литургијска година почиње 1. септембра по јулијанском календару, што по грађанском календару пада 14. септембра. Почетак године у септембру везан је за древну хришћанску и византијску традицију, али и за старије библијско схватање овог периода године. Септембар је био вријеме сабирања плодова и захвалности Богу, а црквено предање овај почетак повезује и са догађајем из Јеванђеља када Христос у синагоги у Назарету говори о "години милости Господње".
Република Српска
Подржавао Станивуковића и Бланушу, сада тражи укиндање Српска
Током хришћанске историје постојала су различита рачунања почетка године, али се септембар временом усталио у византијској и православној традицији. Назив Индикт потиче из римског административног система и означавао је петнаестогодишњи циклус, чији је почетак био везан за 1. септембар. Црква је овај датум прихватила као почетак новог литургијског круга. Зато се данас у храмовима моли да "вијенац године" протекне у миру, да Бог сачува народ и градове, подари плодове земље, повољно вријеме и здравље и заштити људе од невоља. Од 1989. године овај дан се, на иницијативу Васељенске патријаршије, обиљежава и као дан молитве за заштиту Божије творевине и животне средине.
Истог дана СПЦ слави Преподобног Симеона Столпника, једног од најпознатијих хришћанских подвижника. Рођен је у Сирији, а још као младић напустио је свјетовни живот и замонашио се. Посветио се строгом посту, молитви и подвигу, а касније се повукао на стуб, по чему је добио име Столпник. Први стуб био је нижи, али су касније подизани све виши, да би последњи достигао више од 15 метара. На његовом врху Симеон је проводио дане и ноћи у молитви и посту.
Иако је живио у самоћи, глас о његовом подвигу брзо се проширио, па су око његовог стуба почели да долазе болесни, сиромашни, обични људи, али и угледници и владари. Свети Симеон их је примао, савјетовао и молио се за њих, а у хришћанском предању остао је упамћен и као велики чудотворац и исцјелитељ. Његов живот био је испуњен искушењима, али се његова истрајност у молитви и посту сматра примјером потпуне посвећености вјери.
Уз Светог Симеона везана су бројна предања. Једно од њих говори о змији која је живјела у близини његовог стуба. Када јој је у око доспио трун, Симеон ју је, према предању, излијечио. Прича се памти као примјер његове милости и саосјећања према сваком Божјем створењу.
Занимљивости
Хороскоп за 14. септембар: Откријте шта вам звијезде поручују
Свети Симеон Столпник упокојио се 459. године, након више деценија подвижничког живота. Њ
У српском народу овај празник посебно је повезан са почетком јесење сјетве. Свети Симеон Столпник вијековима се поштује међу ратарима и земљорадницима, а у појединим крајевима задржао се обичај да се сјеме намијењено за сјетву однесе у цркву на освештање, уз молитву за родну годину. По народном календару, око овог дана посматрало се и какав је мјесец, па се вјеровало да његов изглед може наговијестити какав ће бити род и година.
Црквена нова година зато у себи обједињује почетак новог литургијског циклуса, молитву за мир и благослов, захвалност за плодове земље и успомену на Светог Симеона Столпника. За вјернике је то почетак новог годишњег круга у којем се молитва упућује не само за лично добро, већ и за здравље, мир, заштиту народа и благостање читаве заједнице.
(Курир)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
11
33
11
25
11
21
11
13
11
13
Тренутно на програму