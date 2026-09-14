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Букти опасна зараза: Порастао број умрлих, ово су сумпроми вируса

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14.09.2026 07:51

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доктор љекар медицина
Фото: Pexel/ Pavel Danilyuk

Ово је трећи смртни случај повезан са том болешћу у тој америчкој савезној држави ове године, док се САД суочавају са највећом епидемијом малих богиња у посљедњих 35 година.

"Ово је болан губитак за породицу и подсетник да мале богиње могу да буду озбиљна и потенцијално смртоносна болест", навео је мртвозорник округа Џеферсон Грег Фулронг.

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Државно Министарство здравља Пенсилваније саопштило је да је упознато са смртним случајем који је пријавио мртвозорник округа Џеферсон.

"Министарство здравља спроводи детаљну анализу овог случаја и обавестиће јавност о новим информацијама када оне буду доступне", наведено је у саопштењу за Ен-би-си њуз.

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У Пенсилванији је од почетка године потврђено најмање 676 случајева малих богиња у 37 округа, саопштили су здравствени званичници.

Због епидемије хоспитализоване су 124 особе.

Међу потврђеним случајевима, мање од један одсто обољелих било је у потпуности вакцинисано, навели су здравствени званичници Пенсилваније.

Преминула жена је трећа особа у Пенсилванији чија је смрт повезана са малим богињама.

Према подацима америчких Центара за контролу и превенцију болести (ЦДЦ), у САД је ове године потврђено више од 3.000 случајева малих богиња, што представља највећу епидемију те болести од 1991. године, преноси Б92.

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Тагови :

симптом

богиње

заразне болести

зараза

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