Букти опасна зараза: Порастао број умрлих, ово су сумпроми вируса

Аутор:АТВ редакција
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Ово је трећи смртни случај повезан са том болешћу у тој америчкој савезној држави ове године, док се САД суочавају са највећом епидемијом малих богиња у посљедњих 35 година.
"Ово је болан губитак за породицу и подсетник да мале богиње могу да буду озбиљна и потенцијално смртоносна болест", навео је мртвозорник округа Џеферсон Грег Фулронг.
Државно Министарство здравља Пенсилваније саопштило је да је упознато са смртним случајем који је пријавио мртвозорник округа Џеферсон.
"Министарство здравља спроводи детаљну анализу овог случаја и обавестиће јавност о новим информацијама када оне буду доступне", наведено је у саопштењу за Ен-би-си њуз.
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У Пенсилванији је од почетка године потврђено најмање 676 случајева малих богиња у 37 округа, саопштили су здравствени званичници.
Због епидемије хоспитализоване су 124 особе.
Међу потврђеним случајевима, мање од један одсто обољелих било је у потпуности вакцинисано, навели су здравствени званичници Пенсилваније.
Преминула жена је трећа особа у Пенсилванији чија је смрт повезана са малим богињама.
Према подацима америчких Центара за контролу и превенцију болести (ЦДЦ), у САД је ове године потврђено више од 3.000 случајева малих богиња, што представља највећу епидемију те болести од 1991. године, преноси Б92.
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