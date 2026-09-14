Казне огромне: Многи ово имају у ауту, а ускоро може постати проблем

Аутор:АТВ редакција
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Закон о наплати путарине врло је јасан: Возач мора из возила или са возила уклонити уређај који омета исправан рад ЕНЦ уређаја или Електронског система наплате.
Не учини ли то, физичкој особи у Хрватској пријети новчана казна од 300 до 600 евра.
Овдје треба направити важну разлику.
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Закон не доноси попис обичних електронских уређаја које од 1. марта више не смијете имати у аутомобилу. Не прописује, на примјер, да је због "Кролибертаса" забрањено имати мобилни телефон, навигацију, камеру за снимање вожње или неки други уобичајени уређај, пише "тпортал".
Проблем настаје ако уређај омета исправан рад ЕНЦ-а или самог Електронског система наплате цестарине.
Закон изричито прописује обвезу корисника да уклони из возила или са возила уређај који омета исправан рад ЕНЦ уређаја или ЕСНЦ-а.
Зашто је то толико важно постаје јасније када се погледа како ће нови систем функционисати?
"Кролибертас" ће комбиновати двије технологије - ЕНЦ и аутоматско препознавање регистарских плочица. Возила се више неће заустављати пред рампом, него ће их систем евидентирати током проласка испод посебних портала постављених на ауто-путевима.
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Ако користите ЕНЦ, систем мора правилно очитати уређај. Код наплате путем регистарске ознаке камере и друга опрема морају правилно идентификовати возило.
Управо зато закон посебно третира уређаје који би могли ометати рад система.
Посљедице нису симболичне.
Закон о наплати путарине међу прекршајима физичких особа изричито наводи поступање противно обавези уклањања уређаја који омета рад ЕНЦ-а или ЕСНЦ-а.
За возача је предвиђена новчана казна од 300 до 600 евра.
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Важно је зато не извући погрешан закључак да ће од 1. марта сваки уређај који се налази близу вјетробранског стакла представљати прекршај. Закон казну веже уз ометање исправног рада система, а не уз само посједовање електронског уређаја.
Другим ријечима, није кључно имате ли неки уређај у аутомобилу - него омета ли он "Кролибертас" или ЕНЦ.
Нови закон доноси још једну важну обавезу корисницима ЕНЦ-а.
Возач мора ауто-пут користити с прописно постављеним ЕНЦ уређајем у возилу, а регистарске ознаке возила морају одговарати подацима повезанима с тим ЕНЦ-ом у систему.
То ће бити знатно важније него данас јер неће постојати класична рампа на којој ћете одмах схватити да уређај није правилно очитан.
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Аутомобил ће пролазити испод портала, а идентификација и наплата одвијаће се у позадини.
Зато ће прије почетка рада новог система бити важно пратити и коначна техничка упутства управника ауто-пута о правилном постављању ЕНЦ уређаја. Закон поставља обавезу, док детаљна оперативна упутства одређују како је корисник мора испунити.
Нови модел наплате пројектован је тако да пролазак возила не зависи само од једне информације.
Код аутоматског препознавања регистарских ознака систем користи камере и другу опрему постављену на порталима. Код ЕНЦ модела користи се постојећа ДСРЦ технологија на фреквенцији од 5,8 Гигахерца, уз повезивање ЕНЦ-а с регистарском ознаком возила.
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Циљ је омогућити слободан проток возила без рампи, али истовремено поуздано утврдити које је возило користило одређену дионицу ауто-пута и је ли за њега могуће наплатити путарину.
Због тога закон са једне стране прописује обавезу да регистарска плочица буде читљива и видљива, а са друге забрањује кориштење уређаја који би ометао исправан рад система.
"Кролибертас" почиње с примјеном 1. марта 2027, а за возаче аутомобила постојаће двије основне могућности - кориштење ЕНЦ-а или наплата аутоматским препознавањем регистарске ознаке.
Но нови систем доноси и одговорност корисника.
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Прије кориштења ауто-пута требаће осигурати правилно укључење возила у систем, важеће средство плаћања, одговарајућу регистарску ознаку и, користи ли се ЕНЦ, правилно постављен уређај.
А одредба коју ће многи лако превидјети врло је кратка - у аутомобилу или на њему не смије бити уређаја који омета исправан рад ЕНЦ-а или новог система наплате.
За кршење тог правила казна није мала. Од 300 до 600 евра.
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