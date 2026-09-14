Забрањује се: Данас на снази наредбе МУП-а Српске

Аутор:Стеван Лулић
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Данас, 14. септембра, у периоду од 12 до 24 сата на више дионица у Републици Српској на снази ће бити двије забране Министарства унутрашњих послова (МУП РС).
У питању је забрана саобраћања теретних возила на појединим дионицама и забрана превоза експлозивних материја.
Забране су уведене у циљу предузимања мјера и радњи поводом обиљежавања Дана српског јединства, слободе и националне заставе.
Забрана саобраћања теретних возила преко 7,5 тона не односи се на теретна возила јавних и комуналних служби и возила која ће бити ангажована на активностима поводом обиљежавања свечаности.
Дионице на којима су уведене забране су:
У истом периоду биће забрањен саобраћај возила преко три и по тоне, осим теретних возила јавних и комуналних служби и возила која ће бити ангажована на активностима поводом обиљежавања.
Ова забрана на снази ће бити на свим улицама на територији града Бањалука, изузев улица на дионици магистралног пута М-1 108, Раде Радића, Булевар војводе Степе Степановића, Булевар војводе Петра Бојовића, Булевар српске војске, Књаза Милоша, Бранка Поповића (источни транзит) и магистралног пута М-1 101, Мањачких устаника, Омладинска и Крајишких бригада до раскрснице са улицом Ранка Шипке (западни транзит).
Превоз експлозивних материја и војне опреме забрањен је на сљедећим дионицама:
Ова забрана не односи се на превоз противградних ракета за потребе ЈП ”Противградна превентива Републике Српске” ад. Градишка.
"Министарство у сједишту, полицијске управе и полицијске станице за наведене дане неће издавати одобрења за превоз експлозивних материја и наоружања и војне опреме", истичу у МУП-у.
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