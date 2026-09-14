Иван и Љубица остали без оца: Живот је постао тежак, онда су на сцену ступили људи

Аутор:АТВ редакција
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Постоје приче о дјеци која су прерано морала да упознају ону најтежу страну живота. Таква је прича Ивана и Љубице Бојовић из села Мојстир код Тутина.
Њихову причу је својевремено забиљежила РТС-ова емисија "Квадратура круга".
Када су остали без оца, нису изгубили само родитеља. Породица је остала и без човјека који је представљао један од главних ослонаца њиховог дома.
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Њихова мајка Љуља остала је сама са дјецом, суочена са тугом, немаштином и питањем како да им у забаченом планинском селу обезбиједи нормалан живот и наставак школовања.
Породична трагедија догодила се 2016. године. Према тадашњим медијским извјештајима, отац Раде погинуо је у шуми док је трактором извлачио дрва.
У вријеме када је њихова прича детаљније забиљежена 2019. године, Љубица је имала десет, а Иван шест година.
Брига о њиховом одрастању, издржавању и школовању одједном је пала на мајку.
А невоље се нису ту завршиле. Породица је потом остала и без Иванових и Љубичиних баке и деке по оцу, док су мајка и дјеца наставили да живе у трошној кући у Источном Мојстиру.
РТС је Мојстир описао као село смјештено у планинској забити. За мајку која је сама остала са двоје мале дјеце посебно питање било је како да им омогући даље школовање и боље услове за живот.
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Ситуација је постала толико тешка да је Љуља, поријеклом из Албаније, размишљала да са дјецом напусти Мојстир и врати се својој породици.
Ипак, одлучила је да остане. Како је тада испричала, велику подршку пружио јој је дјевер Радисав, који јој је обећао да породица неће остати сама.
А онда су за њихову судбину чули људи које практично нису ни познавали.
Прича о Ивану, Љубици и њиховој мајци стигла је до Панчева.
Чланови Завичајног удружења "Стари Рас", дирнути условима у којима породица живи, одлучили су да не остану само на ријечима саосјећања.
Обишли су Бојовиће и видјели колико се мајка бори да дјеци обезбиједи пристојан живот.
Уз помоћ организације "Срби за Србе", покренута је акција која је породици донијела оно о чему су тешко могли сами да сањају – нови дом.
У Тутину је за породицу Бојовић подигнута нова кућа површине око 100 квадратних метара.
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Плац је обезбијеђен у близини куће њиховог стрица, а нови дом изграђен је од темеља.
Када су се Љуља, Иван и Љубица током 2019. уселили, људи који су учествовали у акцији говорили су да њихове реакције неће заборавити.
Један од учесника хуманитарне акције касније је испричао да су му посебно остали у сјећању осмијеси дјеце и сузе њихове мајке.
Нико није могао да врати Ивану и Љубици оца нити да избрише оно кроз шта је породица прошла.
Али група људи показала им је да, чак и када изгледа да је једна породица остала сама, не мора заиста тако и да буде.
Дјеца која су живела у трошном дому у забаченом селу добила су кућу у којој су могла да наставе да одрастају уз своју мајку и много боље услове за школовање.
Управо зато њихова прича, годинама касније, није само прича о губитку. Она је и подсјетник на то колико живот једне породице може да се промијени када људи одлуче да туђу несрећу не посматрају са стране.
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