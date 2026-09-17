Популације 45% врста птица селица у опадању: Свака девета врста у опасности

Аутор:АТВ редакција
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Популације 45 одсто врста птица селица у свијету су у опадању, а свака девета врста суочава се са претњом од изумирања, показује нови извјештај о стању популација птица у свијету, представљен на Глобалном самиту о селидбеним путевима птица, одржаном 10. и 11. септембра у Најробију, а коме су присуствовали и представници Друштва за заштиту и проучавање птица Србије.
Учесници самита, међу којима су представници влада, научници, невладине организације и финансијске институције, потписали су Најробијску декларацију о селидбеним путевима птица, која обавезује потписнике на јачање напора и сарадње у заштити птица селица и њихових станишта преко државних граница. Декларација и опредељена средства представљају значајан корак напред у координисаном глобалном одговору на потребу за очувањем селидбених коридора.
Како се наводи у данашњем саопштењу Друштва за заштиту и проучавање птица Србије, падови бројности су посљедица фактора изазваних људским дјеловањем: инвазивних врста, интензивирања пољопривреде, климатских промјена и неодрживог лова.
Врсте које зависе од морских станишта, шума и приобалних мочвара су у посебно лошем стању, а међу најугроженијима су морске птице и птице мочварице.
Извјештајем је потврђено изумирање танкокљуне царске шљуке 2025. године, врсте посљедњи пут забиљежене у Мароку 1995.
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Ријеч је о првом глобалном изумирању птичје врсте на копненом подручју Евроазије и Африке у последњих неколико вијекова, док је за још шест врста селица потврђено или се сумња да су нестале у посљедњих 150 година. Извјештај биљежи и разлоге за наду: када се дуж целокупног селидбеног пута измјене пољопривредне, риболовне и праксе управљања земљиштем, популације птица реагују позитивно.
Главни научник организације BirdLife International и главни уредник извештаја Стјуарт Бачарт рекао је да пад бројности птица селица открива све већи притисак на природне системе од којих зависимо, али да се на овај проблем може утицати.
- Наука је подједнако јасна: заштита природе даје резултате. Координисано деловање може спречити изумирања и помоћи популацијама да се опораве. Решења постоје; оно што је сада потребно јесте њихова примена на нивоу читавих селидбених путева - казао је Бачарт.
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Из Друштва за заштиту и проучавање птица Србије подсјећају да више од двије милијарде птица селица сваке године прелијеће Србију.
- Наша је обавеза да им пружимо безбједан боравак и прелет, да сачувамо кључне пределе и станишта и тиме помогнемо свјетске напоре за заустављање губитка биолошке разноликости - рекао је извршни директор тог друштва Милан Ружић.
Извјештај указује да је селидбени пут широка међусобно повезана мрежа кључних локација и станишта која птице селице подржавају током цјелогодишњег путовања, па прекид или ослабљивање једне карике угрожава читав ланац.
Од те међусобне повезаности полази Глобални програм селидбених путева птица (BirdLife International ) организације BirdLife International, која окупља 125 партнера у 120 земаља.
Програм има за циљ заштиту и обнову читавих селидбених путева, кроз сарадњу партнера од гнежђења, преко одморишта током сеоба, до зимовалишта.
Генерални директор организације BirdLife International Мартин Харпер рекао је да је извјештај о Стању популација птица у свету недвосмислен, али да Најробијска декларација представља прекретницу.
- Потребно је да сви дају свој допринос. То значи владе, пословни сектор и цивилно друштво. Развојне банке одговарају на овај изазов. Партнерство BirdLife спремно је да дјелује. Сада су нам потребни и други који ће се укључити како бисмо преокренули тренд опадања и сачували ове чудесне миграције птица и за наредне генерације - закључио је Харпер.
(телеграф)
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