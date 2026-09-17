Додик: Више од 180 ратника Исламске државе се вратило у БиХ, не можемо да будемо наивни

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик састао се данас са израелским премијером Бењамином Нетанјахуом, а поред приче о сарадњи Српске и Израела, два лидера су разговарала и о страдању српског и јеврејског народа.
"Ми смо страдали увијек од истих. Данас када чујемо ту причу из ЕУ која осуђује Израел, личи на ону коју смо слушали половином прошлог вијека, када су кривили само једну страну. Једна несношљива филозофија у којој неко може да направи терористички акт и убије 1.400 људи и сада Израел треба да бира мекан начин на који ће одговорити. То су ствари које се не слажу једна са другом", рекао је Додик алудирајући на напад који је извршио Хамас у октобру 2023. године.
Додик каже да и у БиХ има спавача терориста, те да Српска не смије себи дозволити да буде изненађена на те ствари.
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Додик након састанка са Нетанјахуом: Српска може да рачуна на Израел као партнера
"У Бих има спавача терориста, муџахедина. Имате преко 180 ратника Исламске државе који су се вратили тамо. Не можемо да будемо наивни да су се они одрекли своји идеологија, они су познати по томе што се никада не одричу своје екстремне идеологије и Српска не смије себи дозволити да буде изненађена на те ствари", рекао је Додик.
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