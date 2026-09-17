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Умро Свеј

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17.09.2026 18:28

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Ружа
Фото: pexels/Karin S

Британски репер и продуцент Свеј (Swаy), правим именом Дерек Андре Сафо, преминуо је у 44. години. Вијест је данас, 17. септембра, потврдио његов блиски пријатељ Креам на Инстаграму.

Свеј, познат и као Свеј ДаСафо, сматра се једним од пионира британског хип-хопа. Најпознатији је по хит-синглу "Level Up" из 2012, који је ушао у Топ 10 британске листе, као и по албуму "This Is My Demo", номинованом за престижну награду Mercury Prize 2006. године.

Године 2005. постао је први непотписани извођач који је освојио МОБО награду за најбољег хип-хоп извођача. Касније је био и први британски репер који је добио BET Hip Hop Award.

Креам је у дирљивој објави написао да су недавно били у контакту, да су разговарали о здравственим проблемима и да су се међусобно подржавали као очеви.

- Уништен сам вијестима о смрти личног пријатеља, праве легенде и пионира британског репа. Остају му два сина и двије прелијепе ћеркице - навео је Креам.

Узрок смрти засад није саопштен. Свеј је рођен 5. септембра 1982. у северном Лондону, у породици која је имигрирала из Гане. Иза себе оставља четворо дјеце.

Музичка сцена већ се опрашта од њега. Међу онима који су одали почаст је и репер Гигс, а многи га називају легендом британског репа.

(телеграф)

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Тагови :

Умро Свеј

репер

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