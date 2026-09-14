Умро отац Ендија Бернама: Због болести није знао да му је син постао британски премијер

Аутор:АТВ редакција
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Рој Бернам, отац британског премијера Ендија Бернама, преминуо је у 85. години послије дуге и тешке борбе са Алцхајмеровом болешћу.
Британски премијер Бернам отказао је све своје обавезе у понедељак и уторак након смрти свог оца, сазнаје Индепендент.
Бернам је у понедјељак поподне требало да угости бизнис лидере у Даунинг стриту 10.
Премијер је раније говорио о томе да његов отац Рој Бернам, који је живио у дому за старе, због Алцхајмерове болести није био свјестан да ће његов син постати премијер.
"То је тужно, јер би био поносан", рекао је Бернам током лета за Тајмс.
"Ја на то гледам овако, то је и његов успјех. Успјех цијеле породице, иако он тога није свјестан", додао је Бернам.
Бернам се такође обавезао да ће се "ухватити у коштац" са реформом система социјалне заштите за одрасле, ослањајући се на искуство свог оца који је боравио у дому.
Он је раније описао "урушени систем социјалне заштите у Енглеској као најгоре од свих могућих решења" и рекао да је то "огроман" приоритет за грађане.
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