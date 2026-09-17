Logo

Руси интонирали химну Републике Српске пред меч Игокее и ЦСКА

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
17.09.2026 19:27

Коментари:

1
Руси интонирали химну Републике Српске пред меч Игокее и ЦСКА
Фото: screenshot

Кошаркаши Игокее играју у Москви меч против екипе ЦСКА у оквиру Суперкупа ВТБ лиге, а дуел је почео интонирањем химни Републике Српске и Русије.

Интонирање химне је велики гест поштовања који су организатори указали екипи из Републике Српске.

Подсјећамо, кошаркаши Игокее учествују на Суперкупу ВТБ лиге који се од 17. до 20. септембра игра у Москви.

На турниру још учествују УНИКС Казањ, Локомотива Кубањ, Зенит из Санкт Петербурга и Анадолу Ефес.

Учешће на Суперкупу доказ је одличне сарадње са челним људима ВТБ лиге, изјавили су раније из Игокее, која је, подсјетимо, прошле сезоне наступала и у "Винлајн баскет купу".

Игокеа ће 19. септембра у истом термину одмјерити снаге са екипом Локомотиве, док се 20. септембра играју утакмице за пласман.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

КК Игокеа

кошарка

Москва

химна

Република Српска

Коментари (1)

Више из рубрике

Кошаркаши Игокее учествују на ВТБ Суперкупу у Москви

Кошарка

Кошаркаши Игокее учествују на ВТБ Суперкупу у Москви

6 ч

0
Неочекиван сусрет у Атини: Додик се срео са Фурнијеом

Кошарка

Неочекиван сусрет у Атини: Додик се срео са Фурнијеом

1 д

0
Жељко Обрадовић: Направићу себи проблем ако будем мислио о Партизану

Кошарка

Жељко Обрадовић: Направићу себи проблем ако будем мислио о Партизану

3 д

0
Арис - Звезда

Кошарка

Избио и сукоб: Арис размонтирао Црвену звезду

4 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

09

УЖИВО: Битно, 17.09.2026.

21

02

Прњавор: Свечано обиљежено 80 година постојања ергеле "Вучијак"

21

01

Ово је радник Жељезница ФБиХ који је данас погинуо радећи уз пругу

20

53

Трагедија у НБА! Умро Мајк Свитни

20

44

Министру просвјете послато пријетеће писмо са метком

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима