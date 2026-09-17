Руси интонирали химну Републике Српске пред меч Игокее и ЦСКА

Аутор:АТВ редакција
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Кошаркаши Игокее играју у Москви меч против екипе ЦСКА у оквиру Суперкупа ВТБ лиге, а дуел је почео интонирањем химни Републике Српске и Русије.
Интонирање химне је велики гест поштовања који су организатори указали екипи из Републике Српске.
Подсјећамо, кошаркаши Игокее учествују на Суперкупу ВТБ лиге који се од 17. до 20. септембра игра у Москви.
На турниру још учествују УНИКС Казањ, Локомотива Кубањ, Зенит из Санкт Петербурга и Анадолу Ефес.
Учешће на Суперкупу доказ је одличне сарадње са челним људима ВТБ лиге, изјавили су раније из Игокее, која је, подсјетимо, прошле сезоне наступала и у "Винлајн баскет купу".
Игокеа ће 19. септембра у истом термину одмјерити снаге са екипом Локомотиве, док се 20. септембра играју утакмице за пласман.
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