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Кошаркаши Игокее учествују на ВТБ Суперкупу у Москви

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17.09.2026 14:19

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Кошаркаши Игокее учествују на ВТБ Суперкупу у Москви
Фото: Screenshot

Кошаркаши Игокее учествују на Суперкупу ВТБ лиге који се од 17. до 20. септембра игра у Москви.

Први ривал екипи Ненада Стефановића биће московски ЦСКА данас од 19 часова .

На турниру још учествују УНИКС Казањ, Локомотива Кубањ, Зенит из Санкт Петербурга и Анадолу Ефес.

Учешће на Суперкупу доказ је одличне сарадње са челним људима ВТБ лиге, изјавили су раније из Игокее, која је, подсјетимо, прошле сезоне наступала и у "Винлајн баскет купу".

Игокеа ће 19. септембра у истом термину одмјерити снаге са екипом Локомотиве, док се 20. септембра играју утакмице за пласман.

Такмичење данас отварају УНИКС и Зенит у 16 часова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

КК Игокеа

Москва

Суперкуп ВТБ лиге

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