Кошаркаши Игокее учествују на ВТБ Суперкупу у Москви

Аутор:АТВ редакција
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Кошаркаши Игокее учествују на Суперкупу ВТБ лиге који се од 17. до 20. септембра игра у Москви.
Први ривал екипи Ненада Стефановића биће московски ЦСКА данас од 19 часова .
На турниру још учествују УНИКС Казањ, Локомотива Кубањ, Зенит из Санкт Петербурга и Анадолу Ефес.
Учешће на Суперкупу доказ је одличне сарадње са челним људима ВТБ лиге, изјавили су раније из Игокее, која је, подсјетимо, прошле сезоне наступала и у "Винлајн баскет купу".
Игокеа ће 19. септембра у истом термину одмјерити снаге са екипом Локомотиве, док се 20. септембра играју утакмице за пласман.
Такмичење данас отварају УНИКС и Зенит у 16 часова.
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