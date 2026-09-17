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Минић: Реците ми име државе у којој три функционера оду у Израел, Америку и Русију

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17.09.2026 20:09

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предсједник Владе Републике Српске
Фото: ATV

Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић рекао је да му неко каже име једне велике државе у којој три функционера оду у Израел, Америку и Русију.

"Ово су избори у којима ће предсједник /Милорад/ Додик кад се врати из Израела, са мном, односно ја са њим отићи код предсједника Руске Федерације Владимира Путина. У међувремену ће Жељка /Цвијановић/ отићи у Америку. Реците ми једну велику државу у којој три функционера оду у Израел, у Америку и у Русију", истакао је Минић на трибини у Власеници.

Поводом посјете делегације Републике Српске Израелу, Минић је истакао да се "укупне инвестиције које требају доћи из Израела крећу на нивоу двије милијарде", преноси Срна.

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Тагови :

Република Српска

Израел

Америка

Русија

Саво Минић

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