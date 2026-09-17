Минић: Реците ми име државе у којој три функционера оду у Израел, Америку и Русију

Аутор:АТВ редакција
Коментари:4
Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић рекао је да му неко каже име једне велике државе у којој три функционера оду у Израел, Америку и Русију.
"Ово су избори у којима ће предсједник /Милорад/ Додик кад се врати из Израела, са мном, односно ја са њим отићи код предсједника Руске Федерације Владимира Путина. У међувремену ће Жељка /Цвијановић/ отићи у Америку. Реците ми једну велику државу у којој три функционера оду у Израел, у Америку и у Русију", истакао је Минић на трибини у Власеници.
Поводом посјете делегације Републике Српске Израелу, Минић је истакао да се "укупне инвестиције које требају доћи из Израела крећу на нивоу двије милијарде", преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
4 ч1
Република Српска
5 ч0
Република Српска
6 ч1
Бања Лука
9 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
3 ч2
Република Српска
3 ч15
Република Српска
3 ч5
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму