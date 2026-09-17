Иста порука могућег америчког амбасадора у БиХ: Локални лидери да преузму одговорност

Аутор:АТВ редакција
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Кандидат Доналда Трампа за америчког амбасадора у БиХ, Роналд Џонсон, још једном је пренио исту поруку коју нова америчка администрација шаље БиХ - локални лидери треба да преузму одговорност.
Џонсон је на саслушању пред Одбором Сената за спољне послове поручио да 30 година након Дејтона, будућност БиХ треба да обликују домаћи лидери и институције. Ако буде потврђен, Џонсон поручује да ће охрабривати локална рјешења.
"САД могу играти важну улогу као партнер, осигуравајући безбједност и просперитет, а истовремено можемо охрабрити локалне лидере да преузму већу одговорност за будућност земље".
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Џонсон поручује да ће се ангажовати да са свим заједницама у БиХ смањи тензије, обесхрабри ескалацију, сачува стабилност и створу бољу будућност за све.
"САД остају посвећене суверенитету и територијалном интегритету БиХ, као и миру који је донио Дејтонски мировни споразум. Дејтон је ставио тачку на разарајући сукоб у срцу Европе и донио три деценије стабилности и напретка", рекао је Џонсон.
Током његовог излагања питање му је поставила демократска сенаторка Џин Шахин која је поново проблематизовала присуство Милорада Додика сахрани Ратка Младића као и поједине његове изјаве уз тражење објашњења од Џонсона да ли ће вјеродостојно преносити Вашингтону дешавања у БиХ како би САД знале шта треба учинити.
На то је Џонсон само одговорио да је БиХ пред изборима и да је таква реторика присутна на свим странама.
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Поруке којима се тражи смањење међународног интервенционизма у БиХ, као и охрабривање локалних лидера за преузимање одговорности чуле су се још прошле године на обиљежавању 30 година од потписивања Дејтонског мировног споразума.
Тада је Кристофер Ландау, замјеник државног секретара, јасно поручио да Америка неће учествовати у изградњи нација и неодрживих пројеката, као и да је вријеме да локални лидери преузму одговорност.
Иста порука се чула и на сједницама Савјета безбједности, нарочито када се испраћао Кристијан Шмит из Сарајева. Тада је амерички амбасадор у УН-у поручио да високи представник у БиХ треба да има мања овлашћења и да се локални проблеми препусте локалним политичарима.
Током саслушања замјеника помоћника државног секретара САД-а за Европу и Евроазију Данијела Џ. Лотона у Представничком дому Конгреса САД које се одржало 15. септембра, у извјештају је поновљено да је "ера извана наметнуте изградње нација завршена" те да САД не нуде неограничена средства за недефинисане, неизвјесне и нереалистичне циљеве.
Роналд Џонсон је добио агреман од Предсједништва БиХ 11. августа 2026. године чиме је потврђено да не постоје препреке за његов долазак. Међутим, то не значи да је он нови амбасадор, јер га у САД очекује још низ процедура.
Након саслушања пред Одбором Сената за спољне послове, Џонсон може добити писана питања сенатора на која је дужан доставити писане одговоре. Након тога, номинација иде на разматрање Одбора који одлучује о његовој даљој судбини.
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Одбор може да Џонсона препоручи Сенату, пошаље га без препоруке, не подржи га или једноставно не предузме ништа, чиме номинација практично може бити блокирана што је био случај са насљедником Мајкла Марфија којег је номиновао Џозеф Бајден.
Уколико Џонсоново име дође пред Сенат, неопходна је већина гласова за његово потврђивање. Када Сенат потврди кандидата, предсједник Доналд Трамп га формално поставља чиме би Џонсон преузео функцију, а предајемо акредитивних писама Предсједништву БиХ ће и формално ступити на дужност.
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